IG Metall spendet 1.700 Euro an Villa Kunterbunt

TRIER. Die IG Metall Trier hat bei der bundesweiten Beschäftigtenbefragung “Politik für alle – sicher, gerecht und selbstbestimmt“ 1.700 Euro an die Villa Kunterbunt für deren Hospiz- und Betreuungsarbeit gespendet. “Nur in einer gerechten Gesellschaft können alle Menschen sicher und selbstbestimmt leben. Dafür arbeiten wir als IG Metall und zeigen Solidarität mit jenen, die Unterstützung brauchen”, sagte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Trier, Christian Z. Schmitz.

Schon zu Beginn der Befragung wurde angekündigt, dass die IG Metall für jeden ausgefüllten Fragebogen einen Euro für ein soziales Projekt in der Region spendet. Der Ortsvorstand der IG Metall entschied sich für die Villa Kunterbunt. Während seiner Klausurtagung überreichte der Ortsvorstand der IG Metall die Spende. IG Metall-Chef Schmitz: “Die Beschäftigten setzten mit ihrer Teilnahme ein Zeichen für einen arbeitszeitpolitischen Aufbruch und unterstützen zugleich einen guten Zweck.”

Insgesamt beteiligten sich bei der IG Metall Trier mehr als 1600 Beschäftige an der Befragung, davon über ein Drittel Nichtmitglieder. 681.241 Beschäftigte aus gut 7.000 Betrieben hatten sich bundesweit an der IG Metall-Befragung 2017 beteiligt.

Sicherheit und gute Perspektiven in der digitalen Arbeitswelt, eine neue Arbeitsmarktpolitik, Arbeitszeiten, die zum Leben passen, und sichere Renten sind für die Beschäftigten laut Befragungsergebnissen besonders wichtig. “Die Beteiligung und die Ergebnisse zeigen: Die Menschen vertrauen der IG Metall. Nach ihrem Votum richten wir unsere Arbeit aus: betrieblich, tariflich und gesellschaftspolitisch. Das werden wir auch in den kommenden Tarifrunden zeigen”, so Schmitz. (tr)



