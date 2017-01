IG Metall Trier startet “Befragung 2017”

TRIER. Die IG Metall hat eine bundesweite Befragung der Beschäftigten zur persönlichen Arbeitssituation gestartet. Für die Gewerkschaft steht die Beteiligung von Beschäftigten – Mitglieder und Nichtmitglieder – im Mittelpunkt. “Wir wollen von den Beschäftigten erfahren: Wo hakt es bei ihren Arbeitszeiten? Welche Wünsche gibt es, um gute Arbeit und ein gutes Leben besser durchsetzen zu können?“, sagt Christian Schmitz, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Trier.

Flexible Arbeitszeiten mit kurzfristigen Änderungen, zunehmendes längeres Arbeiten sowie permanente Erreichbarkeit durch mobiles Arbeiten sind die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt. Und diese hinterlassen nach Einschätzung der Gewerkschaft Spuren bei den Beschäftigten. Neben der Arbeitszeit setzt die Befragung den zweiten Schwerpunkt auf allgemeine politische Themen. Die IG Metall will sich so mit dem Votum der Beschäftigten am diesjährigen Bundestagswahlkampf beteiligen und deren Wünsche, Ziele und Vorstellungen für eine arbeitnehmerorientierte Politik, einen Sozialstaat 4.0, öffentlich bekräftigen und einbringen.

Die Beschäftigtenbefragung wird bis zum 26. Februar 2017 durchgeführt. In der Geschäftsstelle Trier sind rund 10.000 Beschäftigte aus rund 50 Betrieben zur Umfrage aufgerufen. “Mit der Beantwortung setzen sich die Beschäftigten zugleich für einen guten Zweck ein. Für jeden ausgefüllten Bogen spendet die IG Metall einen Euro für das Kinderhospiz in Trier”, sagt Schmitz.

Es geht dem Gewerkschafter aber auch um das Prinzip Beteiligung. Denn nur eine breite Basis stärke die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. “Die IG Metall Trier möchte mit dieser Umfrage viele Mitglieder und Beschäftigte an der Weiterentwicklung wichtiger Projekte beteiligen. Die Ergebnisse der Befragung sind ein wichtiger Ausgangspunkt für die gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb. Damit werden die Themen der Zukunft gemeinsam entwickelt”, so Schmitz. (tr)

