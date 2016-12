IHK-Aktionstag “Karriere in der regionalen Industrie”

TRIER. Um regionale mittelständische Unternehmen mit den potenziellen Fachkräften von morgen zusammenzubringen, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier erstmalig zum Aktionstag “Karriere in der regionalen Industrie” geladen. Sechs Bachelor- und Masterstudenten der Elektrotechnik an der Hochschule Trier und acht Bachelor- und Masterstudenten der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier nutzten die Gelegenheit, in regionale Unternehmen hinein zu schnuppern und erste Kontakte zu knüpfen.

Jörg Hausmann, kaufmännischer Leiter bei alwitra GmbH & Co Klaus Göbel, erläuterte die Karrierechancen bei dem Trierer Produzenten von Flachdach-Systemen. Anschließend begrüßte Frank Natus, Geschäftsführer der Natus GmbH & Co KG, die Studenten zu einem Rundgang durch die Produktion des Schaltanlagenherstellers.

“Die Suche nach geeigneten Fachkräften gestaltet sich auch bei regionalen Industrieunternehmen immer schwieriger”, sagt Matthias Schmitt, Geschäftsführer bei der IHK Trier. “Mit unserem Aktionstag möchten wir Studenten zeigen, welch spannende, erfolgreiche und international tätige Arbeitgeber die Region zu bieten hat. Den Unternehmen bietet er die Möglichkeit, Kontakte zu potenziellen Fachkräften von morgen aufzubauen.” (tr)