IHK berät zum Export nach Kanada

TRIER. Zwei Tage vor dem vorläufigen Inkrafttreten des Freihandelsabkommens Ceta veranstaltet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier einen Beratungstag für Unternehmen, die am Handel mit Kanada interessiert sind beziehungsweise diesen ausbauen wollen. Beginn ist am Dienstag, 19. September, zehn Uhr, in der IHK. Thomas Beck, Hauptgeschäftsführer der deutsch-kanadischen Auslandshandelskammer, gibt in Einzelgesprächen Tipps für den Markteinstieg beziehungsweise zusätzliche aussichtsreiche Geschäftsfelder. IHK-Mitarbeiterin Gudrun Wewering erläutert, wie Unternehmen die Exporte korrekt abwickeln, um von den Zollvorteilen profitieren zu können: Dank Ceta fallen zum 21. September fast alle gewerblichen Zölle auf Waren im Export nach Kanada weg. Anmeldung: IHK Trier, Ulrike Luce, Telefon (06 51) 9777-212, E-Mail: luce@trier.ihk.de. (tr)



