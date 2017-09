IHK bestreitet “unzulässige Vermögensbildung”

TRIER. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier bestreitet die unzulässige Vermögensbildung von sieben Millionen Euro aus Mitgliedsbeiträgen. Diesen Vorwurf erhebt die AfD in einer gestern verschickten Pressemitteilung. Darin wird auch auf die Klage des AfD-Vorstandes und Kammermitglieds Hans Lamberti gegen die IHK hingewiesen. “Den Vorwurf der unzulässigen Vermögensbildung weisen wir insgesamt als falsch zurück. Insbesondere auch die Behauptung, wir hätten Rücklagen in Höhe von sieben Millionen Euro gebildet, stimmt nicht. Die Rücklagenhöhe beträgt aktuell rund 3,24 Millionen Euro und bewegt sich damit im rechtlich zulässigen Rahmen. Diese Information ist übrigens auch auf unserer Homepage für alle frei zugänglich veröffentlicht”, erklärt IHK-Pressesprecher Sebastian Klipp auf reporter-Anfrage.

Dagegen behauptet der Trierer AfD-Chef und Landtagsabgeordnete Michael Frisch in der gestrigen Pressemitteilung seiner Partei: Auch die IHK Trier habe – wie die IHK Pfalz – nach Angaben des Bundesverband für freie Kammern (BffK) Rücklagen in Höhe von sieben Millionen Euro aus Mitgliedsbeiträgen akkumuliert und damit das gesetzlich erlaubte Maß deutlich überschritten. “Es kann nicht sein, dass die Kammern mit den Beiträgen ihrer Mitglieder Vermögen anhäufen. Diese Beiträge sind für die satzungsgemäßen Aufgaben der Kammer zu verwenden, eine Rücklagenbildung zur Absicherung gegen finanzielle Risiken ist nur in angemessenem Rahmen zulässig. Auch bei der IHK Trier ist dieser Rahmen offensichtlich weit überschritten und damit das Geld der Mitglieder missbräuchlich verwendet worden. Dabei sind die Kammern als Körperschaften öffentlichen Rechts zu besonderer Rechtstreue verpflichtet.”

Der Trierer AfD-Vorstand und Kammermitglied Hans Lamberti hat nun nach AfD-Angaben bei der Staatsanwaltschaft Trier Strafanzeige wegen Bilanzverschleierung gegen IHK-Präsident Peter Adrian und IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer “sowie weitere Verantwortliche” gestellt. “Es ist zu begrüßen, dass auf diesem Weg die Rechtmäßigkeit der Praxis der Vermögensbildung durch die IHK Trier überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird. Zu Unrecht erhobene Beiträge der Mitglieder sind umgehend zurückzuerstatten”, so Frisch.

“Die AfD fordert Wirtschaftsminister Volker Wissing auf, seiner Aufsichtsrolle endlich gerecht zu werden und den vom BffK erhobenen Vorwürfen nachzugehen. Auch die durch die Landesregierung veranlasste Herausnahme der Kammern aus dem Landestransparenzgesetz ist zu widerrufen. Zudem sollten diese umgehend einer Überprüfung durch den Landesrechnungshof unterzogen werden”, fordert der Trierer AfD-Chef.

Grundsätzlich trete die AfD für eine Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in den Kammern ein. “Diese nicht mehr zeitgemäße Art staatlicher Bevormundung gibt es nur noch in Deutschland. Wir sollten es den Unternehmern selbst überlassen, ob sie die Leistungen der Handelskammern gegen entsprechende Gebühren in Anspruch nehmen wollen oder nicht”, so Frisch.

Die IHK Trier weist die Vorwürfe der AfD hingegen auf reporter-Anfrage entschieden zurück: “Die Bildung von Rücklagen ist Bestandteil einer geordneten Haushaltsführung, zu der wir gesetzlich verpflichtet sind. Rücklagen dienen vor allem dazu, bei schwankenden Einnahmen die Funktionsfähigkeit einer Kammer aufrechtzuerhalten. So haben wir beispielsweise das Geschäftsjahr 2014 – im Wesentlichen aufgrund deutlich niedriger Beitragserträge – mit einem negativen Jahresergebnis von knapp einer halben Million Euro abgeschlossen. Diesen Verlust konnten wir dann über die dafür vorgesehenen Rücklagen ausgleichen”, so Pressesprecher Klipp. Zum Inhalt einer eventuell gestellten Strafanzeige könne die IHK keine Stellung beziehen, “da uns diese nicht vorliegt”. (et)

Nach Angaben der AfD hat der Bundesverband für freie Kammern (BffK) feststellt, dass in der jüngsten Vergangenheit von mehreren Kammern im Bundesgebiet überhöhte Beiträge erhoben und damit rechtswidrig hohe Rücklagen gebildet wurden: “So stellte das Verwaltungsgericht Düsseldorf im August 2017 fest, die IHK Viersen habe die im Satzungsrecht fixierten Obergrenzen der Ausgleichsrücklage überschritten. Die IHK Pfalz räumte nach einer erfolgreichen Klage eines Mitglieds kürzlich ein, man habe in nicht zulässiger Weise Vermögen gebildet und kündigte an, man erwäge eine Rückerstattung von Beiträgen für mehrere Beitragsjahre. Auch die IHK Trier hat nach Angaben des BffK Rücklagen in Höhe von sieben Millionen Euro aus Mitgliedsbeiträgen akkumuliert und damit das gesetzlich erlaubte Maß deutlich überschritten”, heißt es in der Pressemitteilung der Partei vom gestrigen Montag. (et)



