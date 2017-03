IHK: “Fauler Kompomiss bei Maut”

TRIER. Die Große Koalition aus CDU und SPD in Berlin hat ihren Standpunkt erneut deutlich gemacht, für die Pkw-Maut keine Ausnahme für die Grenzregionen zulassen zu wollen. Das Projekt der CSU soll noch diese Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Auch die SPD will der nachgebesserten Maut für Autofahrer in Deutschland zustimmen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier bleibt bei ihrer harschen Kritik. IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer sagt: “Ohne echte Ausnahme für die Grenzregion drohen der Großregion erhebliche wirtschaftliche Nachteile, ohne dass unter dem Strich mehr Einnahmen für die Infrastruktur zu erwarten sind.”

“Die Befreiung der Bundesstraßen”, so Glockauer weiter, “ist für die Region Trier ein fauler Kompromiss, da hierdurch eine Zusatzbelastung der ohnehin durch Pendlerverkehr stark belasteten Grenzübergänge und der dortigen Gemeinden droht. Die IHK Trier sieht daher ähnlich wie der Bundesrat weiter erheblichen Änderungsbedarf am Gesetzentwurf und zumindest die Notwendigkeit einer Befreiung relevanter Autobahnabschnitte.”



