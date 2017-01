IHK informiert über Anerkennung ausländischer Abschlüsse

TRIER. Möchte eine ausländische Fachkraft in Deutschland arbeiten, kann die Anerkennung von Abschlüssen schon zum Hindernis werden. Um Klarheit zu schaffen, bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, zusammen mit der Handwerkskammer Trier und dem Palais e.V., eine Informationsveranstaltung im IHK-Tagungszentrum an. Los geht es am Mittwoch, 25. Januar 2017, um 14 Uhr.

Die Beratungspraxis der vergangenen Jahre hat gezeigt: Sowohl die Antragsteller als auch die beratenden Institutionen empfinden den Weg zur Anerkennung eines ausländischen Abschlusses als zu komplex und wenig transparent. Welche Unterlagen brauche ich, bei welcher Stelle müssen diese eingereicht werden, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ein Beruf in Deutschland nur teilweise anerkannt werden kann? Diese und weitere Fragen sollen bei der Gemeinschaftsveranstaltung beantwortet werden. Sie richtet sich speziell an alle Personen, die beruflich mit ausländischen Fachkräften in Berührung kommen – mit dem Ziel, ein effizientes Beratungsnetzwerk in der Region aufbauen zu können.

Anmeldung bis Freitag, 20. Januar 2017, erbeten bei: IHK Trier, Alexandra Lossjew, Telefon (0651)9777-360, E-Mail: lossjew@trier.ihk.de. (tr)

