IHK Trier bietet Rhetorik-Seminar an

TRIER. Wortgewandt zu sprechen und sich selbstsicher zu präsentieren sind wichtige Eigenschaften im Berufsleben. Egal ob im Kontakt mit Kunden, in Meetings, bei Referaten oder in der Berufsschule: Rhetorische Fähigkeiten sollten schon früh trainiert werden. An diesem Punkt setzt das Seminar “Rhetorik für Auszubildende” an, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier am Mittwoch, 8. März, anbietet.

Referentin Jacqueline Maron vom Bildungsinstitut Maerz will Auszubildenden gezielt Wege aufzeigen, wie Gestik, Mimik, Sprache und Ausdruck verbessert werden können. Diese Komponenten sind der Schlüssel für eine positive Ausstrahlung.

Los geht es um neun Uhr. Das Ende ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Das Seminar ist Teil der IHK-Seminarreihe “Fit für die Ausbildung”.

Weitere Seminare der Reihe gibt es im Internet unter ihk-trier.de.

Weitere Informationen und Anmeldung bei: IHK Trier, Heike Duepre, Telefon (06 51) 97 77-3 04, E-Mail: duepre@trier.ihk.de. (tr)



