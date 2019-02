IHK vor Ort: Programm 2019 startet

TRIER. Unternehmen in der gesamten Region Unterstützung für ihre tägliche Arbeit an die Hand geben, das will die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier mit ihrer Veranstaltungsreihe “IHK vor Ort“. Die Vortragsabende drehen sich unter anderem um Mitarbeiter-Motivation, Kundenbindung und Zukunftstrends sowie Werbemöglichkeiten im Internet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Trier/Trier-Saarburg: Zu den Vorträgen zählen “Die Top 10 der Internet-Zukunftstrends“ am Mittwoch, 6. März, sowie “Personalgewinnung in Zeiten knapper Ressourcen“ am Dienstag, 21. Mai, in Trier. In Ockfen werden am Mittwoch, 23. Oktober, Tipps zum Umgang mit Widerständen und Konflikten im Team vorgestellt.

Bernkastel-Wittlich: Die Reihe beginnt am Dienstag, 2. April, mit “Richtig werben im digitalen Zeitalter“ in Wittlich. Aktuelle Regelungen im Wettbewerbs- und Markenrecht sind am Donnerstag, 24. Oktober, in Morbach Thema.

Bitburg-Prüm: Hier bietet die IHK unter anderem diese Vorträge an: “Ein Jahr DSGVO: Auswirkungen auf die unternehmerische Praxis“ (Montag, 3. Juni, Bitburg), “Effizienter Umgang mit E-Mails und Dateien“ (Montag, 2. September, Prüm) und “Kundenbindung“ (Mittwoch, 4. September, Irrel).

Vulkaneifel: “Zeit- und Selbstmanagement: Wie Sie Ihre persönliche Arbeitsorganisation verbessern“ heißt es am Dienstag, 18. Juni, in Gillenfeld. Um Google-Werbung dreht sich ein Vortrag am Mittwoch, 16. Oktober, in Gerolstein. (tr)



