IHKs zeichnen zehn Betriebe aus

REGION. Sie haben sich über das normale Maß hinaus engagiert: Insgesamt zehn Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie in den Regionen Koblenz und Trier sind am Mittwoch in einer Feierstunde im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier für ihr Engagement in der Ausbildung ausgezeichnet worden. Unter den Preisträgern befinden sich mit dem Landgasthof Michels aus Schalkenmehren und dem Nells Park Hotel Trier zwei Betriebe aus der Region Trier.

Das Gastgewerbe hat zunehmend Schwierigkeiten qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Hotel- und Gaststättengewerbe ist seit einigen Jahren rückläufig, und folglich stehen dem Gastgewerbe landesweit weniger ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. Dabei gibt es einiges zu tun: Laut Branchenbericht 2015 ist die Zahl der Gäste in Rheinland-Pfalz um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die rückläufigen Ausbildungszahlen im Gastgewerbe erfordern von den Betrieben ein starkes Engagement im Werben um Nachwuchskräfte. “Unternehmer und Ausbilder müssen mit Leidenschaft und Motivation für die Berufsbilder in Gastronomie und Hotellerie werben, indem Sie hervorragende Ausbildungsbedingungen schaffen”, sagt IHK-Geschäftsführer Ulrich Schneider.

Zehn Betriebe mit Vorbildfunktion haben die IHKs Trier und Koblenz nun – gemeinsam mit den Berufsbildenden Schulen, den Agenturen für Arbeit und dem deutschen Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz (DEHOGA) – ausgezeichnet. Das Qualitätssiegel dient potenziellen Auszubildenden, Eltern und Berufsberatern als Empfehlung bei der Auswahl des geeigneten Ausbildungsbetriebs. Den Betrieben wiederum dient es als öffentlichkeitswirksamer Nachweis ihrer Aktivitäten in der Ausbildung. Die Laufzeit der Auszeichnung beträgt drei Jahre. (tr)

Die Preisträger

♦ Landgasthof Michels, Schalkenmehren

♦ Nells Park Hotel GmbH, Trier

♦ Hotel Schloss Montabaur, Montabaur

♦ Das Bollants GmbH & Co. KG, Bad Sobernheim

♦ Food hotel Neuwied GmbH, Neuwied

♦ GaW mbH, Bad Neuenahr

♦ Hotel und Kongresszentrum Wanderath, Baar

♦ Hadi Verwaltungs GmbH, Mayen

♦ Rhine Koblenz Opco GmbH, Koblenz

♦ Seehotel Maria Laach, Glees