Im Mittelpunkt das Baby – Mutterhaus Ehrang

TRIER. Wenn eine Familie Nachwuchs erwartet, sind naturgemäß viele Fragen offen. Das Mutterhaus Trier hat dazu für den Standort Ehrang einige Themen zusammengestellt, die der jungen Familie Orientierung und Hilfestellung geben sollen.

Infoabend für werdende Eltern in Ehrang

Der Informationsabend für werdende Eltern mit Besichtigung der Kreißsaalräume und der neu gestalteten geburtshilflichen Abteilung im Klinikum Mutterhaus Ehrang findet an einem Dienstag im Monat, jeweils von 19.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr statt.

Wochenendkurs für werdende Eltern

Allen Elternpaaren, deren Vorbereitungszeit für die Geburt ihres Kindes begrenzt ist, bietet das Hebammenteam des Klinikums Mutterhaus Ehrang einen Wochenendkurs an. Information und Anmeldung unter Tel. 0651 683-3210.

Geburtsvorbereitung für Frauen

Jeweils mittwochs um 17.15 und um 18.30 Uhr finden im Haus Josef des Klinikums Mutterhaus Ehrang ein Geburtsvorbereitungskurs für Frauen statt. Er beinhaltet Informationen rund um die Schwangerschaft und Geburt. Alternativ bietet das Klinikum Mutterhaus Ehrang einen Wochenendkurs für werdende Eltern in Konz an. Informationen und aktuelle Termine unter 0651 683-3210.

Geschwisterkurse Mini und Maxi

Im Klinikum Mutterhaus Ehrang finden monatlich regelmäßig Kurse für werdende Geschwister statt. Zwei- bis Vierjährige werden zusammen mit ihren Eltern im Mini-Kurs von 15.30 bis 17.30 Uhr vorbereitet, der Maxi-Kurs für Fünf- bis Zehnjährige findet von 14:00 bis 15:00 Uhr statt. Infos und Anmeldung unter Telefon 0651 683-3335

Großelternkurs

Großeltern sind eine wertvolle Unterstützung junger Familien. Ein Kurs des Klinikums Mutterhaus Ehrang vermittelt die neusten Erkenntnisse über die Pflege und Ernährung eines Säuglings sowie erste Hilfe-Maßnahmen. Infos, Termine und Anmeldung unter Telefon 0651 683-3335

Babyschwimmen

Neben der Förderung der geistigen und körperlichen Entwicklung wird Säuglingen ab dem sechsten Lebensmonat Freude am und im Wasser vermittelt. Der Kurs findet sechs Mal montags von 16 bis 16.45 Uhr in der Levanaschule in Schweich statt. Infos beim Klinikum Mutterhaus Ehrang unter Telefon 0651 683-3210.

Babys massieren

Im Klinikum Mutterhaus Ehrang werden jeden Mittwoch von 10.30 bis 12.00 Uhr Anleitungskurse zur Babymassage angeboten. Die Massage ist für Babys ab der vierten Lebenswoche bis zu sechs Monaten geeignet. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro für fünf Termine. Informationen und Anmeldung unter Telefon 0651 683-3210

Milchcafé: Stilltreff in Ehrang

Das Klinikum Mutterhaus Ehrang bietet jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr ein Treffen für stillende Frauen an. Mütter werden hier sachkundig beraten und kompetent informiert. Das Milchcafé findet im Familienzimmer der Station B3 statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kurs zur Säuglingspflege

Das Klinikum Mutterhaus Ehrang bietet einen Säuglingspflegekurs für Schwangere mit Begleitperson zur Vorbereitung auf den Umgang mit einem Baby. Es gibt sowohl theoretische als auch praktische Einheiten. Der Kurs findet jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Informationen und Anmeldung unter Telefon: 0651 683-3335.

Rückbildungsgymnastik

Das Klinikum Mutterhaus Ehrang bietet Kurse zur Rückbildungsgymnastik an, sodass die durch die Geburt beanspruchte Bauch- und Beckenmuskulatur wieder voll funktionsfähig gemacht wird. Das Neugeborene darf gerne mitgebracht werden. Termine, Anmeldung und Informationen unter Telefon 0651 683-3202.

Vorträge rund ums Baby

Für alle Fragen rund um den neuen Lebensabschnitt mit dem Baby lädt das Klinikum Mutterhaus Ehrang zu verschiedenen Vorträgen ein: “Naturheilmethoden“, “Nähe und Geborgenheit in Bezug auf das Tragen eines Säuglings“, “Schlafen und Wachen“, “Babymassage- Zärtlichkeit und Liebe sind Essenz für die Seele“ sowie “Beikost- von der Milch zum Familientisch“. Infos und Anmeldung unter 0651 683-3335 bzw -3210. Alle Termine und Themen unter diesem Link. (tr)



