Im Mittelpunkt das Baby – Mutterhaus Mitte

TRIER. Wenn eine Familie Nachwuchs erwartet, sind naturgemäß viele Fragen offen. Das Mutterhaus Trier hat dazu für den Standort Trier-Mitte einige Themen zusammengestellt, die der jungen Familie Orientierung und Hilfestellung geben sollen.

Rund um die Geburt

An zwei Dienstagen im Monat von 18 bis 19.30 Uhr stehen Hebammen, Gynäkologen und ein Kinderarzt beim Informationsabend für werdende Eltern im Großen Saal im Klinikum Mutterhaus Mitte zur Verfügung. Anschließend kann der Kreißsaal besichtigt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Geburtsvorbereitung für Paare

Der Kurs wird von einer Hebamme des Klinikums Mutterhaus Mitte geleitet. Der geschlossene Kurs findet an fünf Montagen gemeinsam mit dem Partner in der Villa Kunterbunt von 19 bis 21 Uhr statt. Für den Partner fallen 80 Euro Kosten für den gesamten Kurs an. Aktuelle Termine, weitere Kurse und Anmeldung unter 0651 947-84052 oder kreisssaal@mutterhaus.de.

Geburtsvorbereitung für Frauen unter sich

Der Kurse jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr in der Villa Kunterbunt wird von Hebammen des Klinikums Mutterhaus Mitte geleitet. An sieben Abenden sind die Frauen unter sich, an einem Abend haben die Partner die Möglichkeit, sich ebenfalls zu informieren. Aktuelle Termine, weitere Kurse und Anmeldung unter 0651 947-84052 oder kreisssaal@mutterhaus.de.

Schwangerenschwimmen

Jeden Montag von 17 Uhr bis 18 Uhr haben Schwangere die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung zu schwimmen. Der Kurs findet im ZAR Reha- und Gesundheitszentrum, Metternichstr. 6, statt. Es fallen Kosten von 5 Euro inkl. Eintritt pro Termin an. Anmeldungen bei Nicole Keipinger unter 0172 1030653.

Schwangerschaft und Diabetes

Diabetische Schwangere erhalten Klinikum Mutterhaus Mitte eine spezielle Beratung und Information. Alle zwei Monate findet ein ganzheitlicher Abend “Rund um die Geburt“ statt. Im Diabeteszentrum (Tel. 0651 947-3161) können schwangere Diabetikerinnen auf Überweisung mitbetreut werden. Auf Überweisung des Frauenarztes findet die Geburtsplanung mit verschiedenen Untersuchungen und Beratungen in der Geburtshilfe des Hauses statt. Termine und weitere Informationen unter Telefon: 0651 947-84052.

Geburtsvorbereitende Akupunktur

Durch Akupunktur kann die Geburtsdauer verkürzt sowie ein sanfterer Geburtsverlauf ermöglicht oder aber Schwangerschaftsbeschwerden gemildert werden. 20-minütige Termine finden montags zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr statt. Die Kosten für einen Termin betragen zehn Euro. Treffpunkt ist der Sporttherapieraum, im Haus K (Nr. 127 Untergeschoss). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos unter Tel. 0651 947-84052 oder kreisssaal@mutterhaus.de.

Hebammensprechstunde

Hebammen des Klinikums Mutterhaus Mitte stehen nach Überweisung werdenden Eltern vor der Geburt Ihres Kindes für Fragen zur Verfügung. Sie sind täglich oder nach Absprache erreichbar unter 0651 947-84052 oder kreisssaal@mutterhaus.de.

Pflege rund ums Kind

Das Klinikum Mutterhaus Mitte gibt werdenden oder frisch gebackenen Eltern praktische Anleitungen zur Säuglingspflege. Der Kurs findet jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 18.15 bis 20 Uhr in der Villa Kunterbunt statt. Infos und Anmeldung unter 0651 947-2824 bzw. -2825.

Geschwisterkurse Mini und Maxi

Im Klinikum Mutterhaus Mitte finden monatlich regelmäßig Kurse für werdende Geschwister statt. Zwei- bis Vierjährige werden zusammen mit ihren Eltern im Mini-Kurs von 10 bis 12 Uhr vorbereitet, der Maxi-Kurs für Fünf- bis Zehnjährige findet von 14 bis 16 Uhr statt. Infos und Anmeldung unter Telefon 0651 1459421 od. Tel. 0651 947-2825

Nachsorgehebammen

Jede Wöchnerin hat Anspruch auf eine Nachsorgehebamme. Auf Anfrage kommen die Hebammen des Klinikums Mutterhaus Mitte gerne zu Ihnen nach Hause. Die Absprache erfolgt persönlich mit der Hebamme. Kontaktdaten per Mail an kreisssaal@mutterhaus.de.

Rückbildungsgymnastik für Mütter mit ihren Kindern

Das Klinikum Mutterhaus Mitte bietet Kurse mit Rückbildungsgymnastik für Mütter an, zu denen sie Ihr Baby mitbringen können. Acht Wochen nach der Entbindung sollte mit der Rückbildungsgymnastik begonnen werden. Der Kurs findet regelmäßig jeden Montag von 16.45 bis 17.45 Uhr in Konz statt. Infos und Anmeldung bei Julia Lauterbach unter 0151 62655625.

Babyschwimmen

Im Wasser fühlen sich Babys fast so wohl wie vorher in Mamas Bauch und profitieren gleichzeitig von der positiven Auswirkung auf die körperliche und geistige Entwicklung. Das Säuglingsschwimmen ist für Babys im Alter von sechs bis acht Monaten geeignet und findet in zwei Gruppen dienstags von 12 bis 13 Uhr und von 13 bis 14 Uhr im Stadtbad an den Kaiserthermen statt. 10 Termine kosten 78 Euro. Infos und Anmeldung bei Anita Friedrich unter 06505 8081 oder 0170 8376916.

Babymassage

Das Klinikum Mutterhaus Mitte bietet regelmäßig Kurse für Babymassage an. Babymassage stärkt vor allem die Eltern-Kind-Bindung. Außerdem werden im Kurs Entspannungstechniken vermittelt sowie Anleitungen zur Kolikmassage gegeben. Der Kurs ist für Eltern mit Kindern vor dem Krabbelalter geeignet und findet in der Regel donnerstags im Therapieraum der Schmerztherapie in der Krahnenstraße 17 statt. Für 5 Termine à 1,5 Stunden, inkl. Massageöl und Handbuch, werden 60 Euro erhoben. Infos und Termine unter www.mutterhaus.de, Anmeldung unter 0651 947-3940, 06581 5069 oder 0172 6637739.

Stillcafé

Das Stillcafé des Klinikums Mutterhaus Mitte bietet Stillenden und (werdenden) Eltern die Möglichkeit, sich über das Stillen und den Säugling auszutauschen und von Fachpersonal Informationen zu erhalten. Zu ausgewählten Themen finden kleine Vorträge statt. Das Stillcafé findet zweimal im Monat donnerstags im Multifunktionsraum der Villa Kunterbunt von 10 bis 12 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Guter Start ins Kinderleben

Die Geburt eines Kindes ist eine der schönsten Phasen des Lebens, stellt junge Eltern aber auch vor große Herausforderungen. Im Klinikum Mutterhaus Mitte berät die Familienkinderkrankenschwester Andrea Lautwein regelmäßig Mütter, Väter und werdende Eltern. Sie gibt beispielsweise Auskünfte über Ernährungsfragen und begleitet Schwangere und junge Mütter im Klinikum. Sie unterstützt in allen Fragen, die junge Familien mit einem Baby haben und kann bei Bedarf weitergehende Hilfen vermitteln und Ängste nehmen. Im Pflegeberatungsbüro des Klinikums steht sie regelmäßig für Gespräche zu Verfügung, alle Termine finden sich unter diesem Link. (tr)



