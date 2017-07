Im Namen des Erzbischofs und Kurfürsten

TRIER. Zwei Tage lang ist auf der Wiese vor dem Kurfürstlichen Palais eine Zeitkapsel zu Gast. Mehr als 60 Aussteller und zahlreiche Akteure zeigen, wie die Bewohner dieser Stadt vor 1000 Jahren lebten und was hier alles im Namen des Erzbischofs und späteren Kurfürsten geschah. Dank der Initiative von Tri-Event sind die Mittelaltertage bereits zum vierten Mal in Trier zu Gast. Für den reporter hat sich Rolf Lorig vor Ort umgeschaut.

Eigentlich ist Kalibo der Zauberkünstler. Gerade hat er mit seinen Gaukeleien Große und Kleine verzaubert. Doch jetzt ist Kalibo der Herold und ‟Wegelaberer‟. Wild bläst er ins Horn, macht den Weg frei für den Marktvogt und dessen Gefolge. Aus dem ragt der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe heraus, dem ‟ das freie und unfreie Volk gefälligst zu huldigen‟ habe, so der Wegelaberer. Doch zuvor muss das Volk erst dem Vogt als Vertreter des Bischofs seine Gunst erweisen. Der ist zufrieden, weshalb der Wegelaberer fortfahren kann. Wie huldigt man einem Oberbürgermeister? Am besten mit Schmeicheleien: ‟Mein Gott, sieht der gut aus!” Kalibo gibt den Slogan vor und ‟das Volk‟ muss erst einmal kräftig üben.

Wolfram, der Rote Ritter

Nach etwa vier Durchgängen scheinen Lautstärke und Intonation angemessen, jetzt wird es ernst. Während das Volks skandiert, wirkt der OB in diesem Moment so, als wäre ihm ein rettender Anruf mehr als willkommen. Doch da muss er nun durch. Und dann erteilt der Wegelaberer ‟Wolfram, dem Roten Ritter‟ das Wort. Der weiß, dass die Menschen jetzt keine lange Reden erwarten. Also fasst er sich gekonnt kurz: ‟Esst, trinkt, feiert, genießt die Atmosphäre hier im Palastgarten und meidet den Pranger‟, ruft er den Menschen zu. Doch bevor er von der Bühne abtreten darf, muss er noch eine Aufgabe erfüllen. Ob das Bier trinkbar sei, will der Wegelaberer wissen und reicht dem OB ein Glas. Der verkostet, nickt zufrieden und hält den Daumen hoch. Doch der Herold wartet noch einen Moment, ‟schließlich wirkt Arsen nicht sofort.” Als auch nach einer Weile der Prüfling noch auf seinen Beinen steht, ist der Wegelaberer zufrieden. ‟Händegeklapper für den Mut des Roten Ritters und das Bier kann jetzt ausgeschenkt werden, fresst und sauft…‟

Greifvögel hautnah erleben

Es ist ein fröhliches Treiben, bei dem es allerdings hin und wieder ziemlich rau zugehen kann – eben, wie das so im Mittelalter so war. Und so manch junge Mutter muss schon schlucken, wenn der Nachwuchs begeistert wiederholt, was er da eben zu hören bekommen hat: ‟Fresst und sauft‟…

Doch das soeben Gehörte ist spätestens Vergangenheit, wenn die lieben Kleinen beim Rundgang durch die Zeltstadt vor den Greifvögeln stehen, die der Wittlicher Falkner Paul Maus mitgebracht hat. Star der Ausstellung ist ein Steppenadler, dessen Köpergewicht von vier Kilogramm nicht sonderlich imponierend wirkt, was aber auf dem ausgestreckten Arm des Falkners auf Dauer ganz anders wahrgenommen wird. Adler sind in Deutschland ausgestorben, diesen Greif hat Maus aus einer Zucht erworben und selbst aufgezogen. In diesem Jahr verzichtet Paul Maus auf Flugvorführungen. Zwei Gründe sind dafür maßgebend. ‟Zum einen stehen die Zelte relativ dicht, zum anderen schwimmt auf dem Teich eine Nilgans-Familie‟, schmunzelt der Falkner. Statt der Flugvorführungen stellt er sich mit seinen Tieren den Menschen. Ganz Mutige dürfen schon mal über das Gefieder eines Bussards oder einer kleinen Eule streicheln. Und vor allem stellt er sich den Fragen, die zuhauf gestellt werden. Die beantwortet Maus gerne und geduldig. Die meisten davon sind für ihn nicht neu, ist er doch hin und wieder mit seinen Greifvögeln in den unterschiedlichsten Schulen zu Gast, um dort das Erbe des Falkner-Kulturgutes zu pflegen. So ganz kann Maus von seiner Liebe zu den Vögeln noch nicht leben; an zwei Tagen in der Woche arbeitet er noch als Altenpfleger.

Japan ist nicht China

So weit ist die Gruppe ‟Wagonishikawa‟ aus dem Saarland noch nicht, für sie ist ihre Leidenschaft noch ein reines Hobby. An diesem Wochenende stellen fünf Männer und eine Frau das Alltagsleben im japanischen Mittelalter vor. ‟Viele Besucher sind überrascht, wenn sie uns bei den Mittelaltertagen sehen‟, lacht Dennis Bliefering. Und sein Kollege Stefan Guldner ergänzt mit einem Augenzwinkern: ‟Oft hören wir die Frage ‘Was machen denn die Chinesen hier?’ und dann müssen wir erst einmal klarstellen, was den Unterschied zwischen China und Japan ausmacht.”

Die Liebe zur japanischen Kultur kommt bei den meisten der Gruppe nicht von ungefähr. ‟Einige von uns betreiben auch japanische Kampfkunst, da ist die Verbindung zum Mittelalter rasch hergestellt‟, sagt Bliefering. Voller Stolz weisen die beiden Männer darauf hin, dass alle Dekorationsartikel, von der Teestube bis hin zum Schrein, selbst angefertigt wurden. ‟Wir hatten schon Japaner zu Gast, die uns ihre Anerkennung für die Authentizität ausgesprochen haben‟, sagt Guldner.

Vom Schwert bis zum Schmuck

Waffen, das ist auch die Domäne der Söldnergruppe ‟Swert unde Sper‟, die in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Mittelaltertagen in Trier zu Gast ist. Mit ihren Langschwertern zeigen sie in authentischen Schwertkampfvorführungen den richtigen Umgang mit diesen Waffen. Was kleine und große Jungs fasziniert und an Bücher und Filme aus der Ritterzeit erinnert, ist aber nur ein verschwindend geringer Teil des mittelalterlichen Geschehens. Denn auch für die Mädchen wird viel geboten: von kostbaren Kleidern bis hin zur Anfertigung von faszinierendem Schmuck. Überhaupt hat auch die Handwerkskunst ihren Stellenwert: Man kann sehen wie Wolle gesponnen oder Seile angefertigt werden und dabei durchaus auch schon mal selbst Hand anlegen. Kleine Kinder können sich im Zelt Märchen erzählen lassen, größere können den Mäusen beim Roulette zuschauen oder aber sich selbst im Bogenschießen oder Axtwerfen versuchen.

Wer schon im letzten Jahr bei den Mittelaltertagen war, wird viele der Akteure wiedererkennen. “Aber eben nichr alle”, sagt Sascha Kropp, einer der beiden Veranstalter. Denn er weiß, dass Langeweile für eine solche Veranstaltung tödlich sein könnte. Aus diesem Grund habe man darauf geachtet, dass etwa ein Drittel der Mitwirkenden neu dabei seien.

Die Eintrittspreise sind familiär: Das Ticket für eine ganze Familie kostet 16 Euro, mittelalterlich gewandete Besucher zahlen 6 Euro für das Einzelticket, normal angezogene Bürger müssen 8 Euro für ein Tagesticket zahlen.



