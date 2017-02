Im Sinne Liederschmitts

TRIER. Bereits zum 19. Mal treffen sich die Liedermacher der Region Trier am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, zum jährlichen Gipfeltreffen in der Tuchfabrik (Großer Saal) und führen das Konzept des im Oktober 2013 verstorbenen Initiators Walter Liederschmitt in dessen Sinne fort. Das Publikum erwartet wieder ein äußerst abwechslungsreicher, abendfüllender Streifzug durch die vielen verschiedenen Facetten der Liedermacherkunst.

Vom traditionell “Liedgemachten” (vornehmlich auf Deutsch) über Mundart, Folk und rockige Beiträge bis hin zum markanten Chanson sind nahezu alle Spielarten des Genres vertreten. Das Programm verspricht einen spannenden und höchst unterhaltsamen Abend mit: Duo Krödter & Lotsch, Christine Reles & Trio DeLAVie, Dorle & Band, Achim Weinzen, Why didn’t they ask Evans?, Patrick Ludwig & Thomas Simmer, Uwe Heil & Freunde, Duo Traumzeit, Jürgen Trunczik, Sonja & André Käpper und zum zweiten Mal als Gast Burkhard Wegener aus Essen.

Tickets unter ticket-regional.de. (tr)

