Im Speyer – Stadtwerke erneuern Wasserrohr

TRIER. Am gestrigen Montagabend kam es gegen 22.30 Uhr zum Bruch eines Wasserrohrs in der Straße Im Speyer zwischen Nikolaus-Theis-Straße und Eurener Straße in Trier-Euren. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Trier hatte die Zuflüsse zu dem defekten Leitungsabschnitt innerhalb von rund 30 Minuten abgedreht. Damit waren auch zwei Häuser vor Ort ohne Wasser. Eine Notversorgung wird eingerichtet.

Da die Leitung bereits im vergangenen Jahr einen Schaden hatte, haben die Stadtwerke entschieden, den Leitungsabschnitt mittels Rohr-in-Rohr-Verfahren komplett zu erneuern. Darüber hinaus muss die Straßenoberfläche aufgrund einer Unterspülung auf einer Fläche von rund 350 Quadratmetern erneuert werden. Aus diesen Gründen bleibt die Straße auf dem betroffenen Abschnitt bis voraussichtlich Mitte nächster Woche gesperrt. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben ist für Kunden möglich. Die Vorgehensweise ist mit den städtischen Ämtern abgestimmt.

Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



