Im Trümmerfeld

Und nun? Ist guter Rat teuer. Das Stichwort. Mindestens 55 Millionen, vielleicht sogar 110 Millionen Euro wird die geplante Sanierung des Trierer Stadttheaters kosten, so der Betrieb am Augustinerhof weiter als Mehrspartenhaus existieren soll. Indiskutabel. Die Politik steht vor den Trümmern ihrer fatalen Beschlüsse. Es ist dies eine ganze Kette von Fehlentscheidungen, die ein schier unfassbares und beispielloses Chaos angerichtet haben. Der Effekt in der Öffentlichkeit, die in Parteien und Fraktionen ihre Repräsentanten sehen soll, ist fatal: Dilettantismus ist hier noch die harmloseste Bezeichnung. Hybris und Minderwertigkeitskomplexe gehen bei all diesen elementaren Fehlern Hand in Hand. Aussicht auf Besserung besteht kaum. Die Trierer Politik hat sich einmal mehr selbst disqualifiziert. Aber das hindert die sogenannten Volksvertreter nicht daran, weiter hohle Phrasen zu dreschen und sich in Tagträumereien zu ergehen. Ein Kommentar von Eric Thielen

Gesucht wurde die eierlegende Wollmilchsau. Die glaubte der Stadtrat in Karl Sibelius gefunden zu haben. Bar jeder Vernunft und alle Warnhinweise ignorierend, wurde der Mann aus Bregenz zum kulturellen, personellen und finanziellen Alleinherrscher am Augustinerhof bestimmt. Die Kurskorrektur folgt zwei Jahre später. Zu spät. Das Kind liegt längst im Brunnen. Schnappatmung.

Seit einer gefühlten Ewigkeit doktern die Gremien und selbsternannten Gralshüter der hiesigen Kulturszene an der baulichen Gestaltung des Hauses, aber auch an der strukturellen Ausrichtung herum. Dafür wurde sogar ein eigenes (Bau-)Gremium installiert, von dem längst nichts mehr zu hören und zu sehen ist. Der Dezernent prescht vor, weil er den Abgrund kommen sieht – und wird gestoppt. Wie bei der Inthronisierung von Sibelius wissen es die Gralshüter, die dem ausführenden Büro noch nicht einmal finanzielle Vorgaben machten, auch hier besser. Jetzt ist der Aufprall da. Ende der Fahnenstange.

Es musste ja der Nukleus sein, der mit NeroHero starten sollte. Wieder schlug die Politik alle Warnhinweise mit einem arroganten Achselzucken in den Wind. Es folgt der Schock: NeroHero wird abgesagt, weil die Kosten nicht darstellbar, nicht vermittelbar sind. Ein Festival im Festival sollte es sein. Das brauche niemand, sagt Hermann Lewen gestern Abend im Kulturausschuss, der sich ob seiner unterirdischen Performance in den letzten Monaten als krächzender Gesangsverein ohne Stimme ohnehin aus der Riege ernstzunehmender Gesprächspartner katapultierte. Jeder Satz des Intendanten ist ein tiefer Stich ins Herz der Trierer Kulturpolitiker. Lewen liest ihnen die Leviten. Er, der das Mosel Musikfestival mit einem Etat von einer Million Euro zu einer republikweiten Marke aufbaute, wird demnächst eine schwarze Null als Bilanz vorlegen. Punktlandung!

Giftiges Gemisch

In der aktuellen Rathaus-Zeitung spuckt CDU-Chef Udo Köhler große Töne zum "Theater ums Theater". Ein Eklat jage den nächsten, wettert er. Am Donnerstagabend sitzt Köhler wie ein frischfrisierter Pennäler artig und brav im Foyer des Theaters. Die Grünen schießen sich mit einer unterirdischen Pressemitteilung selbst ab, was sie jedoch nicht daran hindert, weiter mächtig auf den Putz zu hauen. Schamgefühle? Mitnichten. Den Linken ist sowieso alles gleichgültig. 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen – wie die Verkäuferin hinter der Wursttheke: Darf’s noch etwas mehr sein? Ist ja nicht unser Geld. Die SPD fordert vehement die Abmahnung für Sibelius. Geht nicht, sagt der eigene Dezernent, juristisch nicht haltbar. Gut, dann eben nicht, sagen die Genossen. Danke fürs Gespräch!

Was ist das? Einfach nur Dilettantismus? Naivität? Dummheit? Unwissenheit? Es ist dies ein für die Stadt giftiges Gemisch aus Hybris und Minderwertigkeitskomplexen. Die Hybris wächst aus der Selbstüberschätzung heraus: Was andere können, das können wir auch! Eben das stimmt nicht. Denn die hochverschuldete Stadt hat andere Prioritäten zu setzen als Tagträumereien in kulturellen Wolkenkuckucksheimen. Die Minderwertigkeitskomplexe aber sind historisch bedingt. Sie fußen auf dem jahrhundertelangen Stiefkind-Dasein Triers als Grenzstadt, die immer im Schatten von Mainz, Koblenz und, über die Grenzen hinweg, auch im Schatten von Luxemburg und Saarbrücken lag. Nun muss und soll es eben immer etwas mehr, immer etwas teurer, immer etwas besser sein. Wer aber mit den Großen pinkeln will, der muss… Der Rest ist Schweigen.

Explosiv wird dieses giftige Gemisch durch eine aktuelle Trierer Besonderheit. Die schwache CDU, die unter Köhlers Führung zum zahnlosen Tiger mutierte, trifft in der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft auf anmaßende Grüne, die ohnehin jedem die Welt erklären können und die im festen Glauben verharren, sie besäßen die alleinseligmachende Wahrheit – in Trier wie auch anderswo. Hinter den Kulissen fliegen dann, wie gestern in der nichtöffentlichen Sitzung des Kultur-Gesangvereins, die Fetzen. Grüne gegen CDU, die Union gegen sich selbst, als es um die Rückkehr des geschassten Schauspielchefs Ulf Frötzschner geht. Weil Köhler seinen Laden nicht im Griff hat, tanzen vor allem die (Kultur-)Mädchen aus der Reihe. Und alle gegen die SPD, denn die Genossen sind seit der OB-Wahl, die immer noch nachwirkt, der erklärte Feind des sinnentleerten schwarz-grünen Bündnisses.

Zwischendrin stehen jene, wie FDP und FWG, die schon immer warnten oder doch zumindest jetzt warnen und fordern. Gehör finden sie kaum. Mittendrin steht aber auch der Oberbürgermeister. Wolfram Leibe kam und stoppte, erst wenige Tage im Amt, die hochfahrenden und größenwahnsinnigen Pläne zum Neubau des Theaters. Der Badener musste dafür noch nicht einmal auf ein einziges Blatt Papier schauen. Gesunder Menschenverstand, Erfahrung und Pragmatismus reichten aus, um die Notbremse zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt dokterten die Fraktionen schon Jahre an ihren Theater-Träumereien herum, ergingen sich in immer neuen Wahnvorstellungen und Phantastereien. Als seien in der hiesigen Kulturpolitik nur Zweite Ludwigs aus dem Königreich Bayern unterwegs. Und ausgerechnet diesen Leibe wollen vor allem die Grünen anschießen, möglicherweise sogar abschießen.

Das Ende ist nicht das Ende

Nun liegen die Zahlen also vor, und sie sind verheerend. Wer will, der kann die verschiedenen Varianten wie Karten aus dem Stapel ziehen und in ermüdender Statistik vor sich ausbreiten. Eins, zwei oder drei, mit oder ohne Kammerspiele, mit oder ohne Studiobühne, mit oder ohne Proberäume. Eins, zwei oder drei Millionen mehr oder weniger. Das alles ist müßig, weil sinnlos. Zwei Fixpunkte sind entscheidend: Mindestens 55 Millionen Euro für die Sanierung, damit der Betrieb als Mehrspartenhaus gesichert werden kann. 110 Millionen Euro für den Neubau, damit Phantastereien zu Stein werden. Beides ist, ebenso wie alle anderen Varianten zwischendrin, indiskutabel, weil nicht darstellbar und auch nicht vermittelbar.

Denn den neuesten Ergebnissen stehen andere Zahlen entgegen. Nur noch 79.000 Besucher kamen in der letzten Spielzeit ins Theater, 523 kündigten ihr Abonnement. Dabei ist der Schwund aus dem Umland bei den Besuchergruppen noch nicht eingerechnet. Mindestens 150.000 Zuschauer braucht das Theater, um halbwegs über die Runden zu kommen. 1,3 Millionen Euro Defizit für 2015, mindestens 1,3 Millionen für 2016, wobei der Fehlbetrag im dritten Nachtragshaushalt noch nicht gegenfinanziert ist – das ist die schonungslose Realität. Daneben führt ein Intendant Regie, dem künstlerisch nichts vorzuwerfen ist, der aber an seiner eigenen Selbstüberschätzung scheiterte und das Geld mit vollen Händen ausgibt. Keiner wäre auf die Idee gekommen, einem Wolfgang Amadeus Mozart die Leitung eines Theaters anzudienen, geschweige denn die Aufsicht über die Finanzen zu übertragen. Aber in Trier ist eben vieles anders. Fatal anders.

Die Gesellschaft hat sich verändert. Die Kulturszenen unterliegen einem tiefgreifenden Wandel. Das sagt Lewen. Das schrieb der reporter schon vor Monaten. Der Festival-Chef liegt richtig, einfach deshalb, weil es wahr ist. In Trier jedoch wird diese simple Erkenntnis geflissentlich ignoriert, weil nicht sein soll, was nicht sein darf. Die Politik hat jetzt, aber auch nur jetzt, die einmalige Gelegenheit, zur Besinnung zu kommen. Einen Aufschub gibt es nicht mehr.

Der Stadtratsbeschluss zum bedingungslosen Erhalt des Mehrspartenhauses muss sofort aufgehoben werden, möglichst schon in der Sitzung Ende September. Dann ist eine Task Force zu gründen, der maximal ein halbes Dutzend Fachleute aus Kultur und Wirtschaft, aber keine Kommunalpolitiker angehören dürfen – damit nicht wieder zerredet wird, was nicht zerredet werden darf. Der Stadtvorstand muss unmittelbar in den Austausch mit der Mainzer Landesregierung und den anderen Theater-Kommunen wie etwa Koblenz und Kaiserslautern gehen. Rheinland-Pfalz braucht dringend eine Landes-AöR, in der die kommunalen Theater zusammengefasst werden. Die einzelnen Sparten werden dann auf die verschiedenen Städte verteilt und treten je nach Bedarf landesweit auf.

Der irrsinnige Glaube aber, die strukturelle Veränderung des Trierer Theaters bedeute zugleich das Ende des Kulturbetriebes in der Stadt, muss endlich heraus aus der heimeligen Trierer Wohlfühlzone. Auch dann werden Techniker gebraucht, auch dann muss verwaltet und organisiert werden. Auch dann sind Musiker gefragt, werden Schauspieler auftreten und Sänger singen. Abgesehen davon, dass Kultur und Kunst an der Mosel auch abseits des Kulturhauses am Augustinerhof blühen. Und 32 Millionen Euro für die Grundsanierung des Graubner-Baus sind ja auch kein Pappenstiel, aber vielleicht doch zu vermitteln. Das Ende des Mehrspartenhauses, das immerhin 40 Prozent aller Mittel im freiwilligen Leistungsbereich der Stadt verschlingt, ist nicht das Ende der Trierer Kulturszene. Im Gegenteil. Auferstanden aus Ruinen, respektive den Trümmern, unter denen die gesamte Szene nach Luft schnappt, könnte dies sogar ein Neuanfang sein.

Wann, wenn nicht jetzt?

Extra

Intendant Karl Sibelius hat wieder einmal seine Facebook-Seite abgeschaltet. Zuvor "entfreundete" der Bregenzer jedoch fast das gesamte Schauspielensemble. Ensemble-Sprecherin Nadia Migdal schreibt dazu auf ihrem Facebook-Account: "Wenn einen der eigene Intendant einen Monat vor (den) Verlängerungsgespräch(en) bei Facebook entfreundet, ist das wohl der Hinweis darauf, dass man sich nach einem neuen Engagement umgucken sollte…" Die Reaktionen unter dem Post waren heftig. Sie reichen von "unglaublich" bis hin zu "oh nein, ich glaube es nicht". Die meisten Schauspieler am Theater besitzen Zwei-Jahres-Verträge.

Ob Schauspielchef Ulf Frötzschner wirklich ans Theater zurückkehrt, ist noch keineswegs sicher. Der Kulturausschuss hat es gestern in nichtöffentlicher Sitzung unterlassen, ein Votum abzugeben und die Entscheidung an Steuerungsausschuss und Stadtrat weitergereicht. Derweil haben drei Regisseure ihre Mitarbeit am Theater beendet, weil Frötzschner dort nicht mehr tätig war. Kehrt der Thüringer an den Augustinerhof zurück, hat das Theater zwei Schauspielchefs. Denn der neue Vertrag von Sibelius sieht vor, dass der Intendant auch die Schauspielsparte leitet. Da der Intendant dem Schauspieldirektor übergeordnet ist, wird Sibelius in allen Streitfragen das Sagen haben. "Die Hierarchie ist klar", hatte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bereits von knapp zwei Wochen betont. Vor allem die Grünen wehren sich gegen die Rückkehr Frötzschners. Sie favorisieren die sofortige Vertragsauflösung mit dem Thüringer gegen Zahlung von 112.000 Euro.

Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) hat gestern erneut Fehler im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit zwischen Frötzschner und der Stadt eingeräumt. In Zukunft will Egger die Gremien früher und umfassender über ähnliche Fälle informieren. Mit der Schnelligkeit der neuen digitalen Medien könne die Verwaltung aber nicht konkurrieren. Intendant Sibelius habe beim Gütetermin in Frankfurt keine Befugnis gehabt, der Gegenseite Angebote zu unterbreiten. Da der Stadt kein Schaden entstanden sei, komme eine Abmahnung für Sibelius nicht infrage. SPD und FWG hatten "personalrechtliche Konsequenzen" für den Intendanten gefordert, die SPD sogar explizit die Abmahnung. (et)