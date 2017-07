In den Ferien zum Stadtmuseum Simeonstift

TRIER. Das Stadtmuseum Simeonstift hat sich auf die Ferien eingestellt und lockt nun Familien, Jugenfliche und Kinder mit attraktiven Angeboten.



Samstag, 22. Juli, 15:00 Uhr

Jugendclub zum Thema Aquarellmalerei

Kosten: € 5,- pro Termin oder € 25,- Jahresbeitrag

Lust auf Kunst? Davon hat Trier jede Menge zu bieten: Von antiker Kulturgeschichte bis zu jungen Gegenwartskünstlern. Der Jugendclub des Stadtmuseum Simeonstift trifft sich einmal im Monat, um quer durch die Jahrhunderte Kunst anzuschauen, zu diskutieren und selbst auszuprobieren. Im Juli dreht sich im alles um das Thema Aquarellmalerei. Bei dieser Technik wird mit Wasser vermischte Farbe auf dickes, saugfähiges Papier aufgetragen. Zu welch schönen Ergebnissen das führen kann, schaut sich die Gruppe zunächst bei einem Rundgang durch das Museum an. Anschließend geht der Jugendclub in der Museumswerkstatt mit Wasser und Farbe selbst ans Werk. Los geht’s am Samstag, 22. Juli, um 15:00 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trire.de. Geeignet für Jugendliche ab 11 Jahren.

Donnerstag, 27. Juli, 15:00-17:00 Uhr

Farbenspiele

Spielenachmittag für Familien in der Ausstellung “Peter Krisam“

Kosten: € 12,- pro Familie

Der Maler Peter Krisam war ein großer Freund der Farben: In seinen Bildern leuchtet und strahlt es in kräftigem Geld, Blau, Rot und Grün. Bei einem Spielenachmittag am Donnerstag, 27. Juli, von 15 bis 17 Uhr, erfahren die kleinen und großen Besucher in einer Führung, wie Farben in der Kunst eingesetzt werden und welche Effekte man mit ihnen erzielen kann. Anschließend werden in der Ausstellung gemeinsam Spiele zum Thema Farbe gespielt. Der Eintritt beträgt € 12,- pro Familie (2 Erwachsene mit bis zu vier Kindern), eine Anmeldung ist bis zum 21. Juli erforderlich unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de. (tr)



