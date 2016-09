In den Ferien zur Hochschule

TRIER. Was passiert an der Hochschule? Kommt für mich ein Studium infrage? Am besten, man schnuppert da mal rein. Beispielsweise beim dreitägigen Workshop am Montag, 17. Oktober, jeweils von 9 – 16 Uhr.

Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren mit Interesse an Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften erhalten einen Einblick in das Fachgebiet Computerunterstütze Konstruktion und Fertigung im Fachbereich Technik an der Hochschule Trier. Die Teilnehmer entwickeln eine Produktidee und fertigen einen Prototypen an. Im 3D-Drucker wird ein individuelles Gehäuse für ein kleines elektronisches Konzentrationsspiel gefertigt.

Neben dem Workshop findet ein Labor-Rundgang statt und es besteht Gelegenheit zur Teilnahme an einer Erstsemestervorlesung in den Fachrichtungen Maschinenbau/Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik oder Informatik. Die Teilnahme ist kostenlos, ausgenommen Verpflegung/Mittagessen in der Mensa/Cafeteria der Hochschule Trier.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 Personen. Anmeldung unter weMINTo.de (tr)