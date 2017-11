In den Fleischwolf

Nun also doch: Die SPD denkt darüber nach, erneut eine Grabplatte auf die politische Kultur dieser Republik zu legen. Der Euphemismus dafür lautet Große Koalition. Die Steigerung davon spiegelt sich in der verniedlichenden Abkürzung: GroKo. Parteichef Martin Schulz ist weichgekocht. Postengeile und machthungrige Parteifeinde, die Steigerung von Parteifreund, haben den kleinen Mann aus Würselen sturmreif geschossen. Anscheinend haben die Sozis weder etwas aus ihrer eigenen noch aus der Geschichte des Landes gelernt. Die regionalen SPD-Granden aber hüllen sich in Schweigen oder machen auf Understatement – von der Triererin Malu Dreyer bis zur Abgeordneten Katarina Barley. Es ist so etwas wie der Totengesang für die deutsche Sozialdemokratie. Das De Profundis wird ihr nicht etwa vom politischen Gegner gebetet. Es erklingt aus den eigenen Reihen heraus. Ein Debattenbeitrag von Eric Thielen

Schulz-Mania, Schulz-Debakel, Schulz-Fall. Der Mann aus Würselen ist der Prügelknabe. Kurz vor Weihnachten soll die Anleihe bei Ostern erlaubt sein: Hosianna und kreuzigt ihn! Nun richtet auch noch Steinmeier einen “dramatischen Appell” an den SPD-Boss. Ausgerechnet Steinmeier, Bundespräsident. Jenes künstliche Valium-Produkt der alten GroKo, das als Außenminister von der Ukraine bis nach Syrien auf allen internationalen Parketten kolossal versagte und kläglich scheiterte. Steinmeier, Schloss-Bellevue-Bewohner von Merkels Gnaden, begleicht seine Schuld bei der CDU-Chefin: Eine Hand wäscht die andere!

Nicht genug damit, dass Schulz sich mit talentfreien und publicity-hungrigen Karrieristen wie dem Saarländer Heiko Maas und geländegängigen Lobbyisten wie dem Ex-VW-Berater und jetzigen Außenminister Sigmar Gabriel herumschlagen muss. Nun mischt sich auch noch der Ex-Schröder-Mann Steinmeier ein. Merkel wird den Präsidenten schon dezent oder sogar deutlich daran erinnert haben, dass er seinen chicen Amtssitz ihr und nur ihr ganz alleine verdankt. Brav treibt Steinmeier also den gebeutelten Schulz in das Netz, wo die Worthülsenfrucht aus der Uckermark wie die Spinne auf ihr Opfer lauert. Der FDP saugte sie das Mark aus den Knochen. Dann flogen die Liberalen aus dem Parlament. Danach gingen die Sozis zur Schlachtbank. Nach vier Jahren Merkel-Metzgerei ist von der SPD nicht mal mehr ein blutiger Torso übrig. Und der Rest soll jetzt auch noch im Fleischwolf enden.

Was den Tyrannen von Bismarck über Wilhelm Zwo bis Hitler in 154 Jahren Parteigeschichte mit Verboten und Verfolgung nicht gelang, wird Merkel gelingen: Sie wird die SPD pulverisieren. Die Parti Socialiste in Frankreich, die bis vor kurzem sogar noch den Präsidenten stellte, ist ob ihrer Mutlosigkeit schon pulverisiert; die deutsche Sozialdemokratie wird folgen. Aber letztlich ist es nicht Merkel, die der Partei von Kurt Schumacher, Erich Ollenhauer und Willy Brandt den Coup de Grâce versetzt. Es ist auch nicht die Merkel-Marionette Steinmeier aus der Niedersachsen-Connection der SPD. Es sind die Genossen, die sich selbst die Klinge in den Leib stoßen.

Die Staatskrise ist nicht da, sie kommt erst mit der GroKo

Es ist dies das uralte Dilemma der SPD seit ihrer Gründung, jenes Masochistische, das an der Partei klebt wie Kaugummi an der Schuhsohle. Man kann treten, treten, treten, man wird ihn nicht los! Seit Ebert und Noske, als noch das Erfurter Programm mit marxistischer Ausrichtung galt, biedern die Sozialdemokraten sich bei den konservativ-rechten Kräften des bürgerlichen Lagers an. Die letzte Große Koalition (sic!) der Weimarer Republik unter dem SPD-Kanzler Hermann Müller mündete in die Präsidialkabinette von Hindenburgs Gnaden und schließlich in die Katastrophe des Nationalsozialismus. Otto Wels’ berühmte Rede zum Ermächtigungsgesetz im Reichstag basierte somit nicht allein auf der Politik der republikfeindlichen Weimarer Eliten, sondern war auch dem Versagen der eigenen Partei geschuldet.

Nie hatte die SPD es verstanden, in der Weimarer Republik eine linke Mehrheit zu schaffen – so in der Aus- und Versöhnung mit der KPD. Stattdessen ließen Ebert und Noske die schwarze Reichswehr auf rote Aufständische schießen und billigten die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die heimliche Sehnsucht der von biederer Bürgerlichkeit durchdrungenen Führer der Sozialdemokratie nach dem Dazugehören war einfach zu groß. Das psychologische Moment war mächtiger als die Vernunft. Je stärker die Blaublütigen die Nase ob der proletarischen Herkunft der Sozis rümpften, desto sehnsüchtiger wollte eben diese Sozis vom Establishment anerkannt werden.

Die Parallelität ist frappierend und zugleich erschreckend. Auch heute sitzen wieder Rechtspopulisten im Parlament. Und wieder drängelt sich (fast) alles – von der CDU über die SPD bis hin zu den Grünen – in der sogenannten bürgerlichen Mitte. Und wieder werden die Flanken offengelassen. Und wieder wird diese Mitte von Links und von Rechts in die Zange genommen werden. Und wer glaubt, die AfD werde sich an die Political Correctness eben jener bürgerlichen Mitte halten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Die Rechtspopulisten werden diese Regierung und derart vor allem die SPD vor sich hertreiben wie Schlachtvieh, weil die Sozialdemokraten ihnen die Oppositionsführung frei Haus geliefert haben. Die Grünen werden schon aus Eigeninteresse permanent auf die Sozis eindreschen, die Linken zumal. Und die FDP wird der GroKo den Rest geben. “Rechts von der CSU ist kein Platz für eine weitere Partei”, sagte Franz-Josef Strauß einst. “Links von der SPD”, müsste Martin Schulz sagen, “ist zwar Platz, aber alle gehören zu uns!”

Nicht heuer hat diese Republik eine Staatskrise, wie dies aktuell auch von der zum Berliner Establishment gehörenden Journalistenmeute gerne kommentiert wird. Die wird erst noch kommen. Nicht jetzt, aber spätestens in vier Jahren. Unter dem Druck der Rechtspopulisten vielleicht sogar früher. Poliert die SPD jetzt Merkels demokratische Fassade auf, wie Schönheitschirurgen alternden Filmstars die Falten mit Botox wegglätten, so erweist sie nicht nur sich selbst, sondern auch dieser Republik einen ungeheuren Bärendienst. Von Neuwahlen bis zur Minderheitsregierung – alles ist besser als die nächste GroKo-Grabplatte auf der politischen Kultur des Landes. Soll Merkel entweder abtreten oder sich ihre Mehrheiten beschaffen. Die SPD jedenfalls hat damit nichts zu schaffen!

Beerdigung dritter Klasse zum Abschluss

Selbstverständlich wird die Schulz-SPD ihre Haut teuer verkaufen. Ein weiterer Ministerposten soll sicher herausspringen. Das ist es, was zählt. Und auf den Hinterbänken werden aus roten Kehlen drei Ave Maria gebetet, weil der Krug der Neuwahlen an den satten Parlamentariern vorbeigeht. Einige könnten ja ihr Mandat und die fetten Diäten verlieren. Man darf es sich also weiter kuschlig und gemütlich machen in der Berliner Politblase. Was, bitte, interessiert uns der Rest der Welt?

Die wohlfeilen Sprüche von Barley und Dreyer, jüngst noch einmal mundgerecht in Presseerklärung und TV-Auftritt aufgewärmt, sind nicht besser als Merkels Worthülsen in den vergangenen zwölf Jahren. Was soll das Geschwätz von Parteierneuerung und Verantwortung für das Land in der Opposition? Was soll der markige Spruch von Nahles: “Ab morgen gibt’s in die Fresse!” Wem? Dem künftigen Koalitionspartner? Merkel? Seehofer? Vielleicht meinte Nahles ja doch die eigenen Leute: Gabriel, Maas, Oppermann, Heil, Kraft, Weil, Schröder und wie sie alle heißen. Das machte dann wenigstens Sinn! Also los!

Kommt die GroKo, kann die FDP ihr Umfaller-Schild, das seit 1982 an ihr haftet, lächelnd an die SPD weiterreichen. Ausgerechnet die geschmähten Liberalen demonstrieren den Sozialdemokraten, was Glaubwürdigkeit, Gradlinigkeit und Konsequenz in einer weiter erodierenden politischen Landschaft bedeuten: zu seinem Wort stehen! Frohlocken wird auch die AfD, die den Platz an der Sonne in der Opposition kostenlos zugeschanzt bekommt. Die Rechtspopulisten werden ihn weidlich nutzen. Und benutzen.

Allen enttäuschten Sozialdemokraten bleibt als letzte Ausfahrt der Hoffnung nur noch der Mitgliederentscheid. Geht auch der im Sinne jener machthungrigen und postengeilen Pro-GroKo-Gruppe aus, können die Sozis von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen das De Profundis schon mal anstimmen. Die Beerdigung gibt es dann spätestens in vier Jahren vom Wähler gratis dazu – dritter Klasse auf dem proletarischen Armenfriedhof.



