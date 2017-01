TRIER. An diesem Wochenende steht die Thermenanlage am Viehmarkt ganz im Zeichen des Weines. Landwirtschaftskammer und Moselwein e.V. veranstalten hier bis einschließlich Sonntag das Weinforum Mosel – zum 25. Mal in Trier. Wie in den Vorjahren dürfen sich die Gäste auf mehr als 200 prämierte Weine und Sekte verschiedener Rebsorten, Qualitätsstufen und Geschmacksrichtungen aus rund 50 Betrieben von Trier bis Koblenz freuen.

Ein Besuch beim Weinforum Mosel von Rolf Lorig

Es sind die Weine von Mosel, Saar und Ruwer, die den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden. Allerdings finden sich hier auch Produkte aus den benachbarten Weinbaugebieten Mittelrhein, Nahe und Ahr. Der Grund ist einfach: Da es in diesen Regionen kein Weinforum gibt, können sich Staatsehrenpreisträger und Siegerweine dieser Regionen ebenfalls in Trier dem Publikum präsentieren.

Mehr als 2000 Besucher

Im vergangenen Jahr kamen laut Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Moselwein e.V., mehr als 2000 Besucher in die Thermenanlage. Der Betrieb am Eröffnungstag und die Zahlen des Vorverkaufs zeigen, dass das Interesse an diesem Informationsangebot ungebrochen ist. Zum 25. Jubiläum warten die Organisatoren mit einer konzeptionellen Änderung auf: ‟Mehr Winzer als bisher schenken hier ihre Weine dem Publikum persönlich ein‟, sagt Schmitz. Der Hintergrund: ‟Das Weinforum gewinnt damit eher den Charakter einer Weinmesse.”

Eine Änderung, die dem Niederländer Albert de Jong gelegen kommt. Er verbringt etwa vier Monate im Jahr in Deutschland und beschäftigt sich in dieser Zeit beruflich intensiv mit dem Thema Wein. Schon seit geraumer Zeit beobachtet er, dass immer wieder neue kleinere Betriebe durch Auszeichnungen auf sich aufmerksam machen. Dass er nun so die Gelegenheit hat, mit seinem Besuch der Messe einer derart hohen Zahl von Winzern zu begegnen, kommt ihm sehr zupass. ‟In den Niederlanden boomt der Moselwein‟, weiß er. Viele seiner Landsleute kämen zu einem Kurzurlaub an die Mosel, um hier Wein einzukaufen.

Auch in der Gastronomie habe der Moselwein inzwischen seinen festen Platz. Doch anders als in Deutschland werde der Wein dort nur glasweise ausgeschenkt. Was für de Jong aber auch Vorteile mit sich bringt: ‟Man kann viel mehr verschiedene Weine probieren, muss nicht unbedingt nur beim Riesling bleiben.”

Nicht nur Riesling im Angebot

Mit Sicherheit wird der Riesling das Aushängeschild der Mosel bleiben. Aber Winzer wie Hans Jonas vom Weingut Römerhof in Lonquich können auch mit anderen Weinen dienen. Jonas gehörte zu den Winzern, die sich schon in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit dem Rotweinanbau versuchten. Seine bevorzugte Rebsorte ist der Frühburgunder. ‟Der wird im Frühjahr gelesen, daher auch der Name‟, erläutert Jonas. Der Frühburgunder stammt vom Spätburgunder ab: ‟Eine Mutation mit sehr filigranen Geschmacksnuancen‟, schwärmt der Winzer. Mittlerweile hat der Rotweinanbau in seinem Betrieb einen Anteil von etwa 25 Prozent.

Wer die rieslingtypische Säure nicht verträgt, für den hält Jürgen Hansjosten aus Lonquich mit dem Rivaner und dem aus dem Burgund stammenden Chardonnay gleich zwei Alternativen bereit. Auch er sammelt schon seit Mitte der 80er Jahre seine Erfahrungen. Dass manche Menschen diesen Weinen anfangs eher skeptisch gegenüberstanden, ist längst Schnee von gestern.

Junge Menschen und der Wein

Was auffällt ist, dass auch viele junge Menschen unter den Gästen sind. Annika Johann ist mit ihrem Vater Manfred aus Cochem gekommen. Die junge Frau macht aktuell eine Ausbildung zur Sommelier, ‟deshalb ist mein Besuch auch beruflich motiviert‟, scherzt sie. Wie erlebt sie den Umgang ihrer Altersgruppe mit Wein? ‟Unterschiedlich‟, sagt sie. Das reiche von ‟Vom Wein versteh’ ich nix‟ über ‟Ich kaufe meinen Wein bei Aldi‟ bis hinzu zu großem Interesse – ‟vorausgesetzt, die Qualität der Beratung stimmt.” Vom Grundsatz her bestehe schon eine gewisse Neugierde, wenngleich Bier als Getränk für Viele unproblematischer sei: ‟Niemand fragt, ob man sich mit Bier auskennt. Beim Wein ist das anders.”

Ihr Vater Manfred kennt sich mit Wein aus. Er genießt die Möglichkeit, hier in Ruhe das breite Spektrum erforschen zu können: ‟Weine von Trier bis Koblenz? Solch eine Vielfalt wird einem sonst nirgends geboten.” Besonders gefällt ihm die Atmosphäre der römischen Mauern. ‟Auch das ist einmalig.”

In dem Punkt bewegt er sich mit Markus Fuhrmann auf einer Linie. Der Winzer aus Ellenz-Poltersdorf ist mit seinen preisgekrönten Weinen zum zweiten Mal beim Weinforum zu Gast. ‟Ich könnte mir keinen schöneren Rahmen vorstellen‟, sagt er mit begeistertem Blick auf die Thermenanlage. Was ihm an der Veranstaltung besonders gefällt, ist die Vielfalt der Besucher. ‟Wein-Fachleute stehen hier Seite an Seite mit ganz normalen Konsumenten, die sich in aller Ruhe ein Bild von den hier erhältlichen Weinen machen.” Verspricht er sich gute Geschäfte durch seine Präsenz? Fuhrmann winkt ab. Ob später der ein oder andere Kunde zu ihm ins Weingut kommen wird, das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. ‟Ich sehe meine Präsenz hier als Gelegenheit, in diesem Kreis meine Visitenkarte abgeben zu können.”

Im Laufe der Jahre hat sich das Weinforum von einer Fachveranstaltung für die regionale Weinbranche zu einem Treffpunkt für Fachleute und Konsumenten weiterentwickelt. Beide Gruppen haben das Weinforum fest auf der Liste: ‟Die Zahl derjenigen, die jedes Jahr zu uns kommen, ist aufgrund der bekannten Gesichter gefühlt sehr hoch‟, sagt Ansgar Schmitz.

Bleibt zum Schluss noch die Frage: Was mögen die Verbraucher denn am liebsten? Hannah Derkum aus Ürzig wagt eine Antwort: ‟Am Anfang wollen alle trockene Weine. Doch am Ende sind es die restsüßen und edelsüßen Weine, die den größten Zuspruch finden.” Ihr Kollege Jürgen Hansjosten aus Lonquich bestätigt das: ‟Edelsüße Weine sind längst wieder eine feste Größe bei den Verbrauchern geworden.”

Am Samstag ist das Weinforum Mosel von 10 – 14 Uhr und von 15 – 20 Uhr geöffnet; am Sonntag ist die Öffnungszeit von 11 – 17 Uhr.

Drucken