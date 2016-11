In Deutschland arbeiten und in Großbritannien studieren

TRIER. Einen international anerkannten Studienabschluss im Ausland erwerben und trotzdem weiter in Deutschland arbeiten? Das geht: Und zwar mit einem berufsbegleitendem Teilzeitstudium, das das European College of Business and Management (ECBM) – die Bildungsakademie der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer in London – in Zusammenarbeit mit den Universitäten South Wales und Liverpool anbietet.

Alles Wissenswerte zu diesem Angebot teilen die Industrie- und Handelskammern (IHKs) Koblenz und Trier am kommenden Samstag, 19. November, zwischen elf und 12.30 Uhr in der IHK Koblenz mit. Das ECBM stellt dort den Master of Business Administration und andere berufsbegleitende Studiengänge in Englisch vor. Das Studienangebot umfasst sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge. Die Studieninhalte werden mit einer Kombination aus Fernstudium und Unterrichtspräsenz vermittelt, vorwiegend an Wochenendseminaren in Deutschland und London.

Die Teilnahme ist kostenlos. (tr)