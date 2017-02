In Ehrang – Supermarkt-Mitarbeiter überfallen

TRIER. Bei einem Überfall am Samstagabend, 11. Februar, auf einen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Ehranger Straße wurde das 52-jährige Opfer verletzt. Zwei Täter flüchteten anschließend ohne Beute.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei verließ der 52-Jährige gegen 20.30 Uhr als Letzter den Supermarkt und stieg in sein Auto, das auf dem Parkplatz des Marktes abgestellt war. Ein Unbekannter setzte sich zu dem Mann ins Auto und bedrohte ihn. Als der 52-Jährige ausstieg und sich wehrte, kam ein weiterer Täter hinzu, der den Mann ebenfalls bedrohte. Während des Angriffs rief das Opfer laut um Hilfe. Der weitere Tatablauf konnte bisher nach Polizei-Angaben nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Offenbar gab es auf dem Parkplatz eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 52-Jährige das Bewusstsein verlor. Gegen 21 Uhr informierte der Mann die Polizei. Dsa Opfer wurde mit Kopfverletzungen in ein Trierer Krankenhaus gebracht, wo der mann zur stationären Behandlung bleiben musste. Es besteht keine Lebensgefahr. Offenbar wurde nichts geraubt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuze, möglicherweise handelte es sich dabei um eine Sturmhaube. Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und hat eine kräftig-muskulöse Figur und ein rundes Gesicht. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat kurze (ca. drei Millimeter kurze) Haare, die nicht schwarz sind. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke, ähnlich einer Bomberjacke.

Die Kripo fragt:

♦ Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes und des Ehranger Bahnhofs gemacht?

♦ Wer hat Rufe oder Geschrei zur Tatzeit gehört?

♦ Möglicherweise haben auch Fahrgäste der Bahn etwas bemerkt, die sich zur Tatzeit am Ehranger Bahnhof aufgehalten haben oder in einem Zug saßen, der am Bahnhof hielt oder dort vorbeifuhr.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290.

