TRIER. Quadratisch, praktisch, gut! 31 Sozialwohnungen am Eingang nach Mariahof sind demnächst bezugsfertig. Das Projekt, das in den vergangenen Monaten auf viel Gegenwehr gestoßen war, wurde in Rekordzeit umgesetzt: Baubeschluss im Januar, Baubeginn im August, Fertigstellung voraussichtlich im Dezember – und alles im selben Jahr. Ende August wurde zudem der Eilantrag von Gegnern des Gebäudes vom Veraltungsgericht zurückgewiesen. Damit hat die Stadt nun auch Rechtssicherheit bei den weiteren Arbeiten. Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) ist überzeugt: “Dieses Gebäude ist ein Gewinn für Mariahof”, wie die Grüne am Freitag während eines Ortstermin betonte.

Der Komplex in unmittelbarer Nähe zum Hofgut wirkt keineswegs wie kein Klotz. Und von außen ist dem Gebäude ohnehin nicht anzumerken, dass es nicht in konventioneller Art, sondern in Modulbauweise errichtet wurde. Schmuck und hell wirken die einzelnen Wohnungen, von denen 31 zu beziehen sein werden. Die beiden Vier-Zimmer-Wohnungen kommen auf 91 Quadratmeter, die neun Drei-Zimmer-Wohnungen bieten 70 Quadratmeter, und die 20 Zwei-Zimmer-Wohnungen haben zwischen 50 und 56 Quadratmetern – Balkone nicht eingerechnet.

Einziehen dürfen hier Menschen, denen ein Wohnberechtigungsschein zusteht. Für eine Familie mit zwei Kindern heißt das: Ihr Bruttoeinkommen darf 51.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Auch anerkannte Flüchtlinge können sich für die Wohnungen bewerben. Bevorzugt werden diese allerdings nicht. Denn die Intention der Stadt ist klar: Der neue Wohnkomplex soll primär alteingesessenen Mariahofern, die im Höhenstadtteil in den rund 120 sanierungsbedürftigen städtischen Wohnungen leben, als Alternative dienen. Nach Jahren des Stillstands werden die älteren Sozialwohnungen in Mariahof nun mit einem Gesamtvolumen von rund sieben Millionen Euro auf Vordermann gebracht.

“Für viele ältere Mariahofer, die inzwischen in viel zu großen Wohnungen leben, sind die neuen Wohnungen eine echte Alternative”, betonte Birk. Dadurch sollen dann im Stadtteil größere Wohnungen für Familien mit Kindern frei werden. Maximal acht Wohnungen im neuen Komplex sollen laut Gabi Schmitt vom Sozialamt zum Rollieren freigehalten werden. Heißt konkret: Während die älteren Sozialwohnungen innen saniert werden, können deren Bewohner in das Gebäude am Hofgut ausweichen. Anfang kommenden Jahres will die Stadt die neuen Wohnungen mit den Bewerbern besichtigen. “Wir haben aber jetzt schon viele Bewerbungen vorliegen”, so Schmitt.

Mit den Kosten von knapp 2.460 Euro pro Quadratmeter ist Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) nicht unzufrieden, aber eben auch nicht ganz glücklich. “Ich hätte mir schon gewünscht, wir hätten preiswerter bauen können”, sagte der Christdemokrat, “aber der Markt ist eben sehr angespannt, und das wirkt sich auch auf die Preise aus.” So kostet das Baupaket 4,6 Millionen Euro bei einer Gesamtwohnfläche von knapp 1.900 Quadratmetern. Finanziert wird das Projekt mit einem in den ersten zehn Jahren zinsfreien Kredit der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz. Die künftige Quadratmetermiete darf daher sechs Euro nicht überschreiten.

Für die Außenflächen stehen laut Ludwig noch einmal 750.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen nicht nur Grünflächen und ein Kinderspielplatz, sondern auch Parkplätze angelegt werden, da der Komplex auf jener Brachfläche entsteht, die bisher als Parkplatz genutzt wurde. “Und auch für das traditionelle Mariahofer Martinsfeuer ist immer noch genug Platz”, sagte Ludwig.

Weil das in Rekordzeit hochgezogene Gebäude, das an das Mariahofer Fernwärmenetz angeschlossen wird, im Gegensatz zum konventionellen Betonbau auf tragende Wände verzichte, sei auch die Gestaltung flexibel, betonte Jan Ackerstaff vom ausführenden Generalunternehmer Kleusberg. Die Stahlmodule erlaubten künftig auch Veränderungen in der Gestaltung. Einziger Nachteil laut Ackerstaff: Das Haus unterliegt vor allem im Sommer Temperaturschwankungen, weil die Module weniger Kälte speichern als Betonbauten. “Wenn im Sommer also alle Fenster aufgemacht werden, kann es ziemlich warm werden.”

Aktuell laufen die Innenausbau- und Fassadearbeiten im Gebäude; die vorgesetzten Balkone werden im Oktober montiert. Im Dezember sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Mit den Arbeiten an der Außenanlage will die Stadt im Frühjahr beginnen. “Um dem ständigen Vorwurf zu begegnen”, sagte Ludwig, “möchte ich noch einmal betonen: Hier entsteht keine Flüchtlingsunterkunft oder ein Ghetto, sondern Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, mit denen wir auch eine Baulücke in Mariahof geschlossen haben.” (et)

Extra

Wem ein Wohnberechtigungsschein zusteht, kann sich beim städtischen Sozialamt bewerben. Alle Informationen dazu gibt es unter trier.de. Die maximalen Jahresbruttoeinkommen liegen zwischen 21.000 (Single) und 51.000 Euro (Familien mit zwei Kindern).

Auch auf Tarforster Höhe in Filsch werden von Oktober an Sozialwohnungen gebaut. Dort entstehen insgesamt 43 Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau. Für diese Wohnungen gelten dann analog zu Mariahof die gleichen Bedingungen.

Auf der Brachfläche in unmittelbarer Nähe zum Hofgut Mariahof stand früher eine Scheune, die viele Jahre als Notkirche des Stadtteils diente. Seit deren Abriss wurde die Fläche vor allem von Spaziergängern und Ausflüglern als Parkplatz genutzt. (et)



