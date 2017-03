In Trier angekommen? – Stadtgespräch im Stadtmuseum

TRIER. Deutschland im Jahr 2015 war geprägt von einer historischen Fluchtbewegung: Hunderttausende Menschen suchten Schutz vor Krieg, Hunger und Vertreibung. Ihre schiere Zahl stellte nicht nur Bürokratie und Verwaltung vor Herausforderungen, sie löste auch eine ungeahnte Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung aus – auch in Trier. Wie ist die Lage dieser Menschen heute, ein gutes Jahr nach dem Höhepunkt der Entwicklung? Was sind die Voraussetzungen für erfolgreiche Integration und wie können Bürgerinnen und Bürger sich einbringen? Das Stadtgespräch im Stadtmuseum Simeonstift am kommenden Dienstag, 28. März, 19 Uhr, beleuchtet diese aktuellen Aspekte der Diskussion. Auf dem Podium sind Carsten Stumpenhorst, Geschäftsführer der Diakonie, und Laura Diab Mostafa Hassan, geflüchtete Studentin aus Syrien, die seit Oktober 2015 in Trier lebt. Die Moderation liegt bei Marcus Stölb.

Eröffnung Sonderausstellungen

Am 2. April, 11.30 Uhr, eröffnen im Stadtmuseum Simeonstift zwei Ausstellungen, die aus bedeutenden Schenkungen an das Museum entstanden sind und den Facettenreichtum der städtischen Sammlung widerspiegeln: Peter Krisam, der “Trierer Maler” des 20. Jahrhunderts, wird in der umfangreichen Werkschau “Peter Krisam. Maler zwischen den Zeiten” präsentiert, die sein Schaffen von den Anfängen an der Trierer Werkkunstschule bis zum Spätwerk als Lehrer anschaulich machen. Grundstock dieser Ausstellung war die Schenkung des Nachlasses durch die Familie Hanno, Hedi und Guido Krisam.

Die filigrane Kunst der Färbetechnik “Shibori” steht im Mittelpunkt der Ausstellung “Shibori. Mode aus japanischen Stoffen”. 1995 wurden an der Hochschule Trier zeitgenössische Kollektionen aus den traditionellen japanischen Stoffen gestaltet. Die Ausstellung zeigt Kreationen, die dem Museum von der Hochschule geschenkt wurden. Beide Ausstellung sind bis einschließlich 22. Oktober zu sehen. Zur Eröffnung mit musikalischer Untermalung von Saxomania sind alle Interessierten eingeladen. (tr)



