“In Trier wird Europa gelebt”

TRIER. Die Einbindung der Region Trier in Europa hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beim Neujahrsempfang der Vereinigung Trierer Unternehmen e.V. (VTU) betont: “Die Region liegt in der Mitte Europas und pflegt gute Kontakte zu ihren Nachbarregionen.” Die Vorteile Europas kämen auch bei den Menschen an, so machten ein Viertel der Unternehmen der Region mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes allein mit Kunden aus Luxemburg.

Dreyer unterstrich die Schubkraft der regionalen Wirtschaft für eine positive Entwicklung der gesamten Region. Die neu eingerichtete Forschungsstelle Mittelstand an der Universität Trier sei ein gutes Beispiel für die vernetzte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und mittelständischer Wirtschaft. Die Ministerpräsidentin bekräftigte ferner, dass ihre Landesregierung sich weiter für den Standort Trier einsetze, und verwies auf zahlreiche für die Region bedeutsame Infrastrukturvorhaben. Zu diesen gehören der Lückenschluss an der Autobahn A1, der Hochmoselübergang, die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs auf der Weststrecke Trier sowie die Anstrengungen für eine neue Zugfernverbindung Luxemburg-Trier-Düsseldorf. “Damit die Wirtschaft in der Region erfolgreich sein und wachsen kann, investieren wir massiv in eine moderne Infrastruktur”, so Dreyer. Dies gelte auch für die digitale Infrastruktur. “Die Landesregierung wird bis zum Jahresende 2018 den Breitbandausbau flächendeckend vorantreiben”, kündigte die Trierin an.

Lobend hob sie das große Engagement in der Region, zum Beispiel bei der Integration von Flüchtlingen hervor. Insbesondere die Initiative Region Trier (IRT) habe sich hier verdient gemacht. “Private Initiativen ermöglichen, was sonst gar nicht leistbar wäre”, würdigte Dreyer das Engagement.

Abschließend betonte die Ministerpräsidentin die Bedeutung der Region Trier als Vorbild für ein friedliches Europa der Demokraten. “Gerade Sie wissen, was es bedeutet, in einem friedlichen Europa mit offenen Grenzen zu leben, und was für eine Chance diese gute, friedliche Nachbarschaft für die Region und jeden Einzelnen vor Ort bietet”, sagte Dreyer.

Sie wolle sich nicht nur als Ministerpräsidentin, sondern auch als Bundesratspräsidentin einsetzen für einen Rückgewinn von Vertrauen in die europäischen Institutionen und Grundwerte sowie für eine Rückbesinnung auf die europäische Idee. “Demokratie, Teilhabe und Mitwirkung sind der richtige Weg für Europa und für Trier”, so Dreyer.

Der Trierer Unternehmer Frank Natus wurde zuvor auf der Mitgliederversammlung der VTU für weitere zwei Jahre in seinem Amt als Vorsitzender der Unternehmervereinigung bestätigt. In seiner Rede sprach Natus von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, mahnte aber zugleich Investitionen in die Infrastruktur an. Zudem dürften die Unternehmen nicht durch noch höhere Abgaben belastet werden, weil ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen und bundesdeutschen Wirtschaft gefährdet werde. Die VTU konnte jüngst zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahre 1963 die Marke von 500 Mitgliedern überspringen. Den Gastvortrag am Abend hielt der Bonner Professor Udo di Fabio zum Thema “Europa in der Populismusfalle?” (tr)

