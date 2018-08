TRIER. Zu einem Industriebrand wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen an den Ostkai im Pfalzeler Hafen gerufen. Grund war eine Verpuffung in einer Schrottpresse. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Zum Einsatz kamen neben der Berufsfeuerwehr auch Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Pfalzel sowie ein Rettungswagen des DRK. (tr)



