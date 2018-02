TRIER. Zu einer Anwohnerinformation über die anstehenden Bauarbeiten am Nikolaus-Koch-Platz lädt das städtische Baudezernat für Donnerstag, 22. Februar, ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Cafeteria des Seniorenzentrums der Barmherzigen Brüder in der Bruchhausenstraße 22 a. (tr)



