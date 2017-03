Info-Veranstaltung zu Bauarbeiten in der Moselstraße

TRIER. Voraussichtlich am Montag, 24. April, beginnen in der Moselstraße dreimonatige Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn. Geplant ist außerdem eine beidseitige Erneuerung und Verbreiterung der Gehwege. Darüber hinaus soll die Barrierefreiheit verbessert und im unteren Teil der Straße die Parktaschen und die Ladezonen erweitert werden. Über Einzelheiten informiert das Tiefbauamt Anwohner und Gewerbetreibende am Donnerstag, 30. März, 18.30 Uhr, Caféteria im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder, Bruchhausenstraße 1. (tr)



