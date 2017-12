Infoabend – Erkrankungen der Gallenblase

TRIER. In der Reihe “Mittwochs im Mutterhaus” lädt das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang alle Interessierten ein. Der Infoabend zu “Erkrankungen der Gallenblase” am Mittwoch, 6. Dezember, findet von 18 bis 19.30 im Klinikum Mutterhaus Ehrang in der August-Antz-Straße 22 in der ehemaligen Krankenpflegeschule statt. Der Eintritt ist frei.

Oberarzt Patrik Gottstein wird in seinem Vortrag die verschiedenen Krankheiten der Gallenblase und deren möglichen Komplikationen beleuchten. In erster Linie geht es um das Gallensteinleiden, die Diagnostik und therapeutische Möglichkeiten. Im Fokus steht dabei, wann bei wem operiert werden muss, welches Risiko mit oder ohne Operation besteht und welche Gefahren von Gallensteinen ausgehen. Aufgezeigt werden außerdem Alternativen zu einer Operation sowie die Behandlung von Erkrankungen des Gallengangs. (tr)



