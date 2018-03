Infoabend zu Deutschland-Tour im Rathaus

TRIER. Über den aktuellen Stand der Vorbereitungen für die Deutschland-Tour informiert die Stadt am Donnerstag, 22. März, 19 Uhr, im Großen Rathaussaal.

Das Profiradrennen macht am 24. und 25. August mit einer Etappenankunft und einem Etappenstart Station in Trier. Eine Projektgruppe im Rathaus organisiert dazu ein attraktives Rahmenprogramm zum Thema Radverkehr und Freizeitradeln und ruft alle Radsportfans und -vereine zum Mitmachen auf, ob als Teilnehmer bei einer gemeinsamen City-Ride- oder einer Kidstour, als Helfer an der Strecke oder mit einer eigenen Veranstaltungsidee.

Alle Trierer Vereine, sozialen Träger, Schulen und Freiwilligen Feuerwehren haben deshalb in der letzten Woche bereits eine Einladung zum Infoabend am 22. März erhalten. Weitere Interessenten sind willkommen und sollten sich per E-Mail bei Maylin Müllers (maylin.muellers@trier.de) anmelden. (tr)



Drucken