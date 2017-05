Informatik-Camp in den Sommerferien

TRIER. Der Fachbereich Informatik der Hochschule Trier veranstaltet 2017 erstmalig ein Camp für Informatikinteressierte in der ersten Woche der Sommerferien. Der Termin für das Camp ist vom 3. bis 6. Juli jeweils in der Zeit von 9.30 – 16.00 Uhr. Das Camp richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren.

Geplant sind vier dreistündige Workshops über aktuelle Themen der Informatik wie beispielsweise Motion Capturing; Entwicklung von Spiele-Apps und vielem mehr. Das Camp einschließlich Mensabesuch ist für die Teilnehmer kostenfrei.

Weitere Informationen unter diesem Link. (tr)



