Informationen zur Grundschule auf einen Blick

TRIER. In Trierer Schulen, Kindertagesstätten und Beratungsstellen liegt bald eine neue Info-Broschüre über Grundschulen aus. Die Bildungskoordination für Neuzugewanderte im Bildungs- und Medienzentrum hat sie für Eltern und Kinder mit Unterstützung diverser Experten, unter anderem von der ADD und dem Amt für Schulen und Sport, sowie der Direktoren zahlreicher Grundschulen zusammengestellt. Darin wird in verschiedenen Schaubildern erklärt, wie der Unterrichtsalltag abläuft, wie die Anmeldung funktioniert und wie der Übergang in weiterführende Schulen geregelt ist. Außerdem geht es um die Bücher für den Unterricht und den Schülertransport.

Die von Claudia Schopik gestaltete Broschüre steht zum Download im Internet auf fluechtlinge-in-trier.de. (tr)



