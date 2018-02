Infotag für Schulen an der Hochschule Trier

TRIER. Die Hochschule Trier veranstaltet zusammen mit der Agentur für Arbeit Trier einen Info-Tag für Studieninteressierte am Donnerstag, 1. März, in der Zeit von 9.15 Uhr bis 15.45 Uhr auf dem Hauptcampus der Hochschule Trier (Schneidershof) sowie am Campus für Gestaltung (Irminenfreihof und Paulusplatz).

Studieninteressierte können sich in Probevorlesungen und –vorträgen sowie Infoständen über die verschiedenen Studiengänge der Hochschule Trier sowie weiterer Berufsmöglichkeiten informieren. Weiterhin werden Labor- und Werkstättenbesichtigungen angeboten.

Eingeladen sind alle 12. Klassen der Gymnasien, beruflichen Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachoberschulen sowie höheren Berufsfachschulen mit Zugangsberechtigung. Die Veranstalter rechnen mit rund 1500 Schülerinnen und Schüler. Weitere Interessierte sind herzlich willkommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (tr)



Drucken