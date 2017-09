Infoveranstaltung “Künstliche Gelenke”

TRIER. Am Montag, 18. September, findet um 18 Uhr ein Informationsabend in Zusammenarbeit mit dem Orthopaedicum Trier statt. In der Reihe “Montags im Mutterhaus” referieren Mediziner und eine Physiotherapeutin zum Thema “Bin ich schon reif für ein neues Gelenk?“

Themen des Patientenseminars sind die typischen Symptome der Gelenkarthrose, nicht operative Behandlungsmöglichkeiten und der richtige Zeitpunkt für ein Kunstgelenk. “Wir legen dar, worauf zu achten ist, wenn es um ein Kunstgelenk geht“, sagt Dr. med. Bernhard Schmitz, Leiter des zertifizierten Endoprothetikzentrums, einer gemeinsamen Einrichtung des Klinikums Mutterhaus und der Praxis auf dem Trierer Petrisberg. “Ein künstliches Gelenk muss individuell für die Bedürfnisse und den Anspruch des Patienten ausgewählt und dann professionell von spezialisierten Ärzten implantiert werden. Für eine umfassende Versorgung und ein optimales Ergebnis ist ein eingespieltes Team erforderlich.“

Am Informationsabend stellen sich die Experten des Zentrums vor. Die Besonderheit der Kooperation liegt in der engen Verzahnung der ambulanten und der stationären Versorgung. So werden die Patienten in der Praxis des Orthopaedicum Trier vorbehandelt und bei Bedarf für eine Operation vorbereitet. Die Ärzte des Orthopaedicums führen in der orthopädischen Belegabteilung des Klinikums Mutterhaus Mitte den Eingriff auch selbst durch. Nach der Reha wird die Nachbetreuung dann wieder vom Orthopaedicum Trier übernommen. So bleibt die Behandlung in einer Hand.

Dr. med. Bernhard Schmitz wird das Team vorstellen und Marita Classen informiert über Techniken der Physiotherapie. Dr. med. Gangolf Lehnert referiert über Therapieoptionen der Arthrose, welche noch vor einer eventuellen Implantation eines Kunstgelenkes zur Anwendung kommen. Dr. med. Jochen Vogel stellt die inzwischen komplexen Versorgungsmöglichkeiten in der Endoprothetik vor und erklärt, wie das für den einzelnen Patienten ideale Implantat ausgewählt wird. Dr. med Bernd Vogt, Koordinator des Endoprothetikzentrums steht im Anschluss für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

Der Infoabend findet im Großen Saal des Klinikums Mutterhaus Mitte in der Feldstraße statt, der Eintritt ist frei. (tr)



