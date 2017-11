Innenminister Roger Lewentz im Trierer Polizeipräsidium

TRIER. Nachdem Innenminister Roger Lewentz auf Grund parlamentarischer Termine bei der Amtseinführung von Polizeipräsident Rudolf Berg nicht anwesend sein konnte, besuchte er ihn nun im Präsidium in der Salvianstraße. Dabei nutzte er die Gelegenheit und informierte sich über den Fortgang des Bauprojekts zum größten Polizeistandort Triers in der Kürenzer Straße 3.

Polizeipräsident Berg empfing den Gast aus Mainz in der Führungs- und Lagezentrale, wo er ihm das Herzstück polizeilichen Einsatzgeschehens zeigte. Im Kreise der engsten Führungskräfte des Hauses stellte Berg den Baufortschritt der Polizeiliegenschaft in der Kürenzer Straße 3 vor. Das ehemalige Posthochhaus, in dem schon Teile der Kriminaldirektion untergebracht sind, wird zum größten Polizeistandort in Trier ausgebaut. Hier sollen nach Fertigstellung, die für Sommer 2019 erwartet wird, die Polizeidirektion Trier, die Polizeiinspektion Trier sowie Verwaltungsabteilungen und weitere Servicedienststellen der Polizei einziehen.

Ein weiteres Thema war der geplante Ausbau der Führungs- und Lagezentrale in der Salvianstraße, von der aus mittelfristig alle Polizeieinsatzlagen des Präsidiums verantwortlich geleitet werden sollen. Die Direktionsleiter der Polizei- und Kriminaldirektionen informierten den Minister zu aktuellen Konzeptionen aus den Bereichen Einsatz und der Gefahrenabwehr sowie der Strafverfolgung.

Zum Trierer Pilotprojekt “Distanz-Elektro-Impuls-Gerät DEIG“, volksläufig besser bekannt als Taser oder Elektroschocker, ließ sich Minister Lewentz von einem Streifenteam der Polizeiinspektion Trier, dass das Einsatzmittel im täglichen Dienst trägt und im Einsatzfall auch anwendet, informieren. Besprochen wurden zudem der Einsatz des Geschwindigkeitsmessanhängers und die allgemeine Lage im Präsidialbereich. (tr)



