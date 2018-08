Innogy bringt Internet bis in den Gigabitbereich

TRIER-SARBURG. Der vergangene Donnerstag war für 86 Gemeinden im Landkreis Trier-Saarburg der Aufbruch in die digitale Zukunft. Am 16. August unterzeichneten Landrat Günther Schartz (Landkreis Trier-Saarburg) und Lothar Oelert (Innogy, Leiter Rheinland-Pfalz) einen Kooperationsvertrag, der den Weg des Landkreises in die Gigabyte-Gesellschaft öffnet. Bereits ab Ende dieses Jahres werden die ersten Gemeinden im Landkreis dank modernster Glasfasertechnologie an das Highspeed-Internet angeschlossen sein. Die Fertigstellung aller Arbeiten und damit der Anschluss aller Gemeinden soll Ende Februar 2020 erfolgt sein.

Wenn Landrat Schartz über die Dörfer fahrt und dabei das Gespräch mit den Menschen sucht, bekommt er immer wieder die gleiche Frage zu hören: “Wann wird unser Dorf endlich an das schnelle Internet angeschlossen?” Diese Frage sei bei Neubaugebieten mittlerweile mindestens ebenso prioritär wie die Frage nach Kita-Plätzen, habe er festgestellt. Wobei der Anschluss ans Internet eigentlich eine Sache der am Markt befindlichen Anbieter sei, weiß Schartz. Doch diese Unternehmen konzentrierten sich aus wirtschaftlichem Interesse in erster Linie auf dicht bebaute Gebiete, weshalb der Ausbau von ländlichen Gebieten nachhänge.

Standortvorteil für den ländlichen Raum

Der Kreis habe nun nicht länger warten wollen, erklärte Schartz bei einer Pressekonferenz im Kreishaus, und sei deshalb selbst tätig geworden. Nach Gesprächen mit dem regionalen Energieanbieter Innogy habe sich dann schon rasch eine Lösung für das Problem abgezeichnet. Denn Innogy verlege bereits seit Jahren bei allen Bauarbeiten Leerrohre, wusste der Landrat. Der Gedanke, Innogy mit den Arbeiten zu beauftragen, liege auch deshalb auf der Hand, weil damit eine Firma mit ins Boot geholt werde, deren Mitarbeiter in der Region leben und arbeiten und auf die man bei Fragen auch rasch Zugriff habe.

Sympathisch war dem Landrat zudem die Aussage von Innogy, dass man nun zügig mit dem Einschub von Glasfasertechnologie beginnen könne. Die Technologie ermögliche Übertragungskapazitäten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde. Wobei die Geschwindigkeit für Gewerbe- und Industriebetriebe sich sogar bis in den Gigabitbereich ausbauen lasse.

Den Breitbandausbau des Netzbetreibers Innogy TelNet GmbH unterstützt der Landkreis Trier-Saarburg durch eine Investitionshilfe, an der sich der Bund mit über 5,7 Mio. Euro und das Land Rheinland-Pfalz mit 2,86 Mio. Euro beteiligen. Den Eigenanteil des Kreises in Höhe von 950.000 Euro übernehmen der Landkreis und sie sieben Verbandsgemeinden gemeinsam.

Für den Saarburger Bürgermeister Jürgen Dixius ist das ein Glücksfall. Gerade der ländliche Raum biete Gewerbe und Industrie viele interessante Möglichkeiten. Was bisher aber gefehlt habe, sei eine schnelle Internetverbindung. Und die sei so drängend und existentiell, dass es in der Vergangenheit auch schon Standortverlegungen dorthin gegeben habe, wo diese Anforderungen erfüllt werden konnten.

Offiziell beginnen sollen die Arbeiten am heutigen Freitag. Doch Michael Arens, bei Innogy Leiter Region Trier, ließ keinen Zweifel daran, dass man schon seit längerer Zeit Vorkehrungen für solche Arbeiten getroffen habe. Um eine maximale Geschwindigkeit bewi den Arbeiten garantieren zu können sei das Gebiet in sieben Bereiche aufgeteilt worden, an denen nun gleichzeitig gestartet werde.

500 Kilometer neue Glasfaserleitungen für 11.200 Adressen

Die Details erklärte Jürgen Stoffel, Leiter des Innogy-Regionalzentrums Trier. Der Ausbau von 500 Kilometer neuer Glasfaserleitungen an rund 11.200 Adressen vom Haushalt über Schulen bis hin zur Industrie erfolge mit der Unterstützung von regionalen Tiefbauunternehmen, was auch die Wirtschaftskraft vor Ort stärke. Mit Hilfe einer speziellen Technologie würden die Kabel in die Leerrohre eingeblasen und so an ihre Bestimmungspunkte geführt. Wie das genau funktioniert, davon werden sich die Kommunalpolitiker am Donnerstag, 23. August, bei dem offiziellen Spatenstich in Vierherrenborn selbst ein Bild machen können.

Nach Abschluss der Arbeiten, so Stoffel, würden an allen Adressen innerhalb des Ausbaugebietes Bandbreiten von bis zum 50 Mbit pro Sekunde verfügbar sein. 95 Prozent der Anschlüsse könnten sogar mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde erreicht werden. Zudem werde rund ein Viertel aller Privathaushalte einen direkten Glasfaserhausanschluss erhalten, über den die Innogy TelNet Telefonie- und Internetdienstleistungen mit bis zu 300 Mbit anbiete. (-flo-)



Drucken