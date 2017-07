innogy verstärkt den Breitband-Ausbau im Land

TRIER/MAINZ Mit der modernen Informationsgesellschaft wird breitbandiges Internet immer wichtiger: Ob Video-on-Demand, Datensicherung in der Cloud oder die Nutzung von modernen Kollaborationstechniken in Unternehmen – nichts geht mehr ohne das Internet. Leistungsstarke und zuverlässige Verbindungen werden immer wichtiger. Damit das Datennetz gerade auf dem Land dichter und schneller wird, beteiligt sich innogy am Netzbündnis Rheinland-Pfalz. Eine entsprechende Erklärung wurde in der Mainzer Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und den Repräsentanten der Bündnis-Partner beschlossen. Für innogy unterzeichnete Bernd Böddeling, Bereichsvorstand für Kommunen und Beteiligungen, die Vereinbarung.

Zwei Drittel der Haushalte in Deutschland sind derzeit mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s versorgt. Eher ländliche Regionen werden aber oft von dieser Entwicklung abgekoppelt, weil ihre Erschließung wirtschaftlich weniger attraktiv ist. Laut Bernd Böddeling hat innogy alleine in Rheinland-Pfalz rund 250 Gemeinden ans schnelle Internet angeschlossen und dafür mehr als 70 Millionen Euro investiert.

In den nächsten Jahren sollen diese Anstrengungen noch einmal intensiviert werden. “Wir wollen in Rheinland-Pfalz verstärkt in den Breitbandausbau investieren. Wir gehen von jährlichen Investitionen in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags aus. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag, um das Ziel des Netzbündnisses zu erreichen, Haushalte und Unternehmen bis 2030 flächendeckend an glasfaserbasierte Gigabit-Netze anzuschließen. So bringen wir das schnelle Internet auch in die ländlichen Regionen des Bundeslandes“, so der Bereichsvorstand.

Nach Auskunft von innogy werden bei der Erweiterung oder Erneuerung von Energienetzen grundsätzlich gleichzeitig Leerrohre mitverlegt. Dadurch entstehen auf mehr als 1.000 Kilometer pro Jahr Synergien für den Breitbandausbau. Dieses Vorgehen rechne sich nicht nur aus technologischer Sicht, sondern auch unter finanziellen Gesichtspunkten, da ein großer Teil der Kosten auf den Tiefbau entfallen. (tr)



