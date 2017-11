Innovative Existenzgründer werben um Förderer

TRIER. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Mai war der landesweite Verbund der Business Angels erneut zu Gast in Trier. Er steht für die Beteiligung und Unterstützung erfolgreicher Unternehmer an neuen, innovativen Geschäftsideen. Das ist durch eine Finanzspritze, aber auch durch die Weitergabe unternehmerischen Wissens möglich. Auf Einladung der städtischen Wirtschaftsförderung war das zweite Treffen als Matching-Veranstaltung konzipiert. Bei der Premiere dieses Formats in Trier hatten sechs Start-Ups vor rund 70 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung die Chance, Vertreter des Business Angels-Verbunds von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen.

Nach der Präsentation gab es eine Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit potenziellen Partnern über Kooperationen. Um die erste Phase nach der Firmengründung, die oft mit einigen Risiken und Unwägbarkeit verbunden ist, zu überstehen, ist für Start-ups die Unterstützung durch erfahrene Unternehmer besonders wichtig. “Bereits 21 Prozent der Start-ups bundesweit erhalten eine finanzielle Hilfe durch Business Angels. Die städtische Wirtschaftsförderung sieht es als ihre Aufgabe, diese innovativen Geschäftsideen zu unterstützen. Wir haben als großes Ziel, die konstruktive Zusammenarbeit mit den Business Angels fortzuführen, um somit die Finanzierung der Start-ups weiterhin zu fördern”, betont Christiane Luxem, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung. Sie weist erneut darauf hin, dass auch die erfahrenen Unternehmer von dem Austausch mit den Start-ups profitieren. (tr)



