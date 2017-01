‟Ist aus dem Traum Europa ein Alptraum geworden?‟

TRIER. Über ein erfreulich großes Interesse an dem Neujahrsempfang durfte sich die SPD in diesem Jahr freuen. Mehrere Hundert Menschen, der parlamentarische Geschäftsführer Markus Nöhl schätzte mehr als 400, waren am Sonntagmorgen der Einladung gefolgt und in die Thermen am Viehmarkt gekommen. Gastredner war der Journalist Heribert Prantl. Völlig inakzeptabel war bei der Veranstaltung die Beschallung: Wer seitlich stand oder auf den hinten stehenden Stühlen Platz nehmen wollte, konnte nichts mehr verstehen. Unverständlich, dass ein solcher Veranstaltungsort über keine geeignete Lautsprecheranlage verfügt.

Ein Beitrag von Rolf Lorig

Es gab eine Zeit, da gehörte die Teilnahme an den Neujahrsempfängen zum guten Ton. Und weil das so war, gab es derer viele. Dann waren es die Menschen irgendwann Leid, den immer gleichen Gesprächspartnern stets aufs Neue ein gutes neues Jahr zu wünschen. Die Besucherzahl ging zurück und damit reduzierte sich irgendwann auch die Zahl der Veranstaltungen. Bei den Parteien haben nur noch CDU und SPD an dieser Tradition festgehalten. Dass sich ein langer Atem durchaus lohnen kann, zeigte das Treffen der Sozialdemokraten in der Thermenanlage am Viehmarkt. Und dabei war man nicht nur unter sich: Udo Köhler (CDU) war ebenso dabei wie Angelika Birk (Grüne). Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe befand sich mit seiner Frau Andrea Sand mitten im Getümmel. Aber für ihn als Sozialdemokraten war die Teilnahme ohnehin Pflicht.

Auch die Narrenkappe war dabei

In erster Linie dienen diese Empfänge dem gesellschaftlichen Miteinander. Bei einem guten Glas Wein und gepflegter Hintergrundmusik nette Gespräche führen und Kontakte knüpfen. Doch bevor es dazu kommt, wollen erst die offiziellen Reden beachtet werden. Oft genug war das eine lästige Pflicht. Doch in diesem Jahr wurde den Zuhörern das Lauschen leicht gemacht. Ein bestens aufgelegter Fraktionsvorsitzender (Sven Teuber) begrüßte charmant und unterhaltsam und packte angesichts der anwesenden Trierer und Ehranger Tollitäten gar die Narrenkappe aus. Kein Wunder, dass es vor allem anderen dann erst einmal Orden regnete.

Und dann strahlte bundespolitische Prominenz vom Rednerpult, SPD-Generalsekretärin Katarina Barley übernahm das Mikrofon. Und sie hatte eine Menge guter Laune mitgebracht. Kein Wunder, hatte die Trierer Bundestagsabgeordnete doch kurz vor ihrer Rede neue Parteimitglieder in den Reihen der SPD willkommen heißen können. Sie hoffe auf möglichst viele neue Mitglieder, warb sie strahlend, bevor sie sich dann landes-, bundes- und europapolitischen Themen zuwandte. In ihrer Rede, die gleichzeitig von Nachdenklichkeit wie auch von optimistischer Leichtigkeit getragen wurde, warf die Generalsekretärin mehrere Blicke in die politische Landschaft. Leidenschaftlich warb sie bei allen Anwesenden dafür, sich noch mehr für die Demokratie einzusetzen. Mit aller Macht gelte es zu verhindern, das Feld der Politik kampflos den Populisten zu überlassen. Der Blick innerhalb von Europa zeige deutlich, dass es in einem solchen Moment zum Verlust der Demokratie komme und es damit fast nur noch Verlierer gebe. Das Recht auf Meinungsfreiheit werde ebenso eingeschränkt wie beispielsweise die Pressefreiheit oder aber auch die Rechte der Frauen. Barley berichtete von einem Besuch bei dem früheren Bundesminister Erhard Eppler anlässlich seines 90. Geburtstages. Zusammen mit Jochen Vogel habe Eppler laut darüber nachgedacht, dass die amtierende Politiker-Generation eine Verantwortung trage, die es in dieser Größe und Tragweite wohl noch zu keiner Zeit nach dem Krieg gegeben habe.

“Müssen Wahlversprechen in die Tat umsetzen”

Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer zeigte sich ihrer Verantwortung bewusst. Zufrieden konstatierte sie, dass die politische Ampel in Rheinland-Pfalz funktioniere. Aufgabe der Regierung sei nun, alle gegebenen Wahlversprechen nach und nach in die Tat umzusetzen, um so der allgemeinen Politikverdrossenheit entgegenwirken zu können.

Eine weitere Herausforderung bestehe darin, den Ängsten der Menschen entgegenzutreten. Wer wie Populisten die Bevölkerung nur ängstige und verunsichere, sei an keiner seriösen Politik interessiert. ‟Unser Staat funktioniert und viele Menschen in anderen Ländern beneiden uns um unser System.” Dieses System gelte es mit allen Kräften vor den Angriffen der Rechtspopulisten zu schützen. Mit einem flammenden Bekenntnis warb Dreyer für den gemeinsamen Einsatz zugunsten eines vereinten Europas. Wenn am 21. Januar in Koblenz rund 1000 Rechtspopulisten angeführt von Politikern wie Marie Le Pen, Geert Wilders oder aber auch Frauke Petry sich gegen ein vereintes rechtsstaatliches Europa stark machen würden, dann gelte es ein klares Signal gegen diese Bestrebungen zu setzen. Sie selbst werde sich an diesem Tag einer Gegendemonstration vor Ort anschließen, sagte die Ministerpräsidentin und warb dafür, dass es ihr möglichst viele Menschen gleichtun werden. Denn auch künftig müsse Europa Menschen auf der Flucht Chancen bieten können.

“Der aggressive Rechtspopulismus ist gefährlich”

Das Thema Flucht bestimmte in der Folge auch die Gedanken von Heribert Prantl, dessen Auftritt als Gastredner mit Sicherheit sehr viele Menschen in die Thermenanlage gelockt hatte. Für das journalistische Aushängeschild der Süddeutschen Zeitung steht fest, dass der aggressive Rechtspopulismus äußerst gefährlich für dieses Land ist. Um das zu veranschaulichen, stelle Prantl einen Vergleich zur Weihnachtsgeschichte her. Auch in der damaligen Zeit sei es zunächst einmal um Zahlen gegangen, weshalb Josef und Maria zur Zählung in ihre Heimatstadt mussten. Welche Zahlen damals ermittelt wurden, darüber schweige sich die Weihnachtsgeschichte aus. Dafür aber übermittle sie eine andere Botschaft: Der einzige Wert der zähle, sei die Liebe, nicht das Geld. ‟Hier ist deutlich geworden: Man muss den Menschen neben sich nicht lieben, man muss ihn aber respektieren.” Nur wer dem folge, sei in der Lage, den einzelnen Menschen hinter der großen Zahl an Flüchtlingen zu sehen. Besonders hier sei auch die Politik besonders gefordert. Denn nach wie vor werde vor allem kräftig gezählt, mehr als je zuvor. Der Mensch werde immer gläserner und damit immer mehr entmenschlicht. ‟Pflege wird in Module getacktet, die Zeit für menschliche Begegnungen wird aufgefressen von der Bürokratie.” Sozialdienste ähnelten so immer mehr der Reinigung einer öffentlichen Toilette: ‟Es werden Listen aufgehängt, in die sich die Reinigungskräfte regelmäßig eintragen müssen.” Der Mensch werde dem Geld immer ähnlicher: ‟Es fließt dahin, ist flüchtig und ballt sich an bestimmten Orten zusammen.”

Doch wie kann man dieser Entwicklung entrinnen? Auch hier hat der Journalist genau hingeschaut: ‟Die Menschen haben das Erzählen und das Zuhören verlernt.” Nur wer mit dem Anderen spreche und ihm zuhöre, könne auch dessen Motivation und Beweggründe verstehen. Doch weil es hier ein gewaltiges Defizit gebe, stehe es nicht gut um Europa. Eine nationalistische Front rolle eifrig Stacheldraht aus und versuche das als eine zukunftsgerichtete Politik zu verkaufen. ‟Die Anti-Europäer wissen, wie sie ihre Kräfte bündeln können, während die Menschen, die sich ein einiges Europa wünschen, dem Treiben hilflos zuschauen‟, sagte Prantl. Für das Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung steht fest: ‟Das bedeutendste Projekt der neuzeitlichen Geschichte steht hier auf dem Spiel.” Es scheine, als ob aus dem Traum Europa ein Alptraum geworden sei. Unweigerlich drängten sich Parallelen zu Adolf Hitler auf, der sich in seinem Wahn als letzte Chance für Europa gesehen habe. Allerdings habe die Geschichte dann das Wunder Europa hervorgebracht, ‟über das wir in der vergangenen Zeit nur noch mäkeln konnten.”

Und noch einmal leitete Prantl am Ende seiner Ausführungen auf die Weihnachtsgeschichte über, indem er sich den Heiligen drei Königen zuwandte, die auch verschiedene Glaubensrichtungen repräsentierten. Diese Geschichte zeige doch, dass man Gott nicht im Wettstreit, sondern immer nur im Miteinander finden könne. Das Flüchtlingsproblem der Jahre 2015 und 2016 dürfe nicht zeitlich auf diese beiden Jahre beschränkt werden. ‟Es ist ein generelles Problem des 21. Jahrhunderts. Unsere Zeit wird später daran gemessen werden, wie wir diesen Herausforderungen begegnet und mit den Menschen umgegangen sind‟, zeigte sich Prantl sicher.

