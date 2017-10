“Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts” rocken im Hof

TRIER. “Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts” ist eine der bekanntesten Trierer Bands. Die acht Trierer Jungs versetzen nun schon seit vielen Jahren ihr Publikum regelmäßig in Ekstase. Egal, wo sie mit ihrer fröhlichen Mischung aus russischer Folklore, tanzbarem Uffza-uffza-Sound und mitreißendem Punk auf die Bühne kommen, lassen sie nicht locker, bis jedes Bein in Bewegung ist und der Schweiß von der Decke tropft. Am 24. November wird das Jugendzentrum Mergener Hof ab 20 Uhr zur heißesten Tanzfläche Triers.

Gegründet im Jahr 2007, kann die Gruppe auf mehr als 200 Livekonzerte in Deutschland und dem europäischen Umland zurückblicken. Die zwei Alben Peregar und Katschigari sowie die EP “Begi Suka” zeugen zudem von der musikalischen Vielfalt und dem umfangreichen kreativen Schaffen des Trierer Kulturexports. In diesem November wird die Gruppe zehn Jahre alt. Das muss gefeiert werden; natürlich standesgemäß mit einem Live-Konzert.

Mit einer neu konzipierten Live-Show, die die Highlights der vergangenen zehn Jahre noch einmal Revue passieren lässt, werden Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts ihr Jubiläum gemeinsam mit ihren Fans zelebrieren. Mit dabei sind die Wegbereiter der “Neuen deutschen Kelle”: Kochkraft durch KMA aus Köln und zur Aftershowparty Deutschlands beste Balkan SKA DJane Karacho Rabaukin vom Klub Balkan Ska aus Berlin.

Die Karten für das Konzert im Mergener Hof sind im Vorverkauf für neun Euro plus Gebühr zu erwerben. Erhältlich sind die Tickets unter www.tanteguerilla.com. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann elf Euro. Die Balkan-Aftershow-Party startet um 22 Uhr und kostet sechs Euro Eintritt. (tr)



