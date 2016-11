‟Ja, wir haben der Stadt eine Menge Geld gespart‟

TRIER. Wenn es aktuell ein Thema gibt, das die Gemüter in der Bevölkerung auf den Siedepunkt treibt, dann geht es dabei in der Regel um die Abfindung für den geschassten Theater-Intendanten Karl Sibelius. Oberbürgermeister und Finanzdezernent Wolfram Leibe (SPD) bemühte sich beim aktuellen Pressegespräch des Stadtvorstandes am Montag einmal mehr um Versachlichung. Und er ist überzeugt: ‟Wir haben der Stadt durch unser Vorgehen eine Menge Geld erspart.”

Es ist schon die Ausgangssituation, die die Problematik deutlich macht: Wurde der Vertrag von Karl Sibelius verlängert oder hat er einen neuen Vertrag erhalten? Herbert Müller, seit Anfang Oktober Verwaltungsdirektor des Theater Trier, wollte die Frage wegen ihrer Komplexität nicht mit einem Satz beantworten. Der Intendant habe zunächst nur zwei befristete Arbeitsverträge mit einer Laufzeit von jeweils einem halben Jahr besessen. Die Befristung sei deshalb erforderlich gewesen, da das Theater Trier in eine AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) überführt werden und dies laut eines Stadtratsbeschlusses auch seinen Niederschlag im endgültigen Arbeitsvertrag von Karl Sibelius finden sollte.

Zum Thema − Verschwörung ohne Verantwortung

Müller räumte ein, dass es sehr wohl eine mündliche Vereinbarung mit der Zielsetzung eines Beschäftigungsverhältnisses bis zum Jahr 2020 gegeben habe. Doch letztendlich habe der Intendant nach erfolgter Prüfung durch die Juristen keinen Anspruch auf Erfüllung, wohl aber einen Anspruch auf Schadensersatz gehabt. ‟Hätte es keine Vertragsverlängerung gegeben, hätte er auf Schadensersatz wegen Nichtabschluss des Vertrages klagen können.” So sei es zu einer Vertragsverlängerung unter neuen Bedingungen − Gehaltsverzicht und Billigung der Einsetzung eines kaufmännischen Leiters − gekommen.

Mit dem Hinweis auf das damalige Gehalt von Karl Sibelius in Höhe von 11.700 Euro monatlich stellte Müller fest: ‟Wenn wir im Juli auf einer Trennung bestanden hätten, wäre das die Stadt wegen der ungleich ungünstigeren Konditionen wesentlich teurer gekommen.” Denn diese 11.700 Euro hätten als Schadensersatz bis zum eigentlichen Vertragsende im Jahr 2020 hochgerechnet werden müssen. Und genau dieser Sachverhalt sei vor der Vertragsentscheidung im Steuerungs- und Kulturausschuss ausführlich dargelegt worden, teilte Müller abschließend mit.

Für Oberbürgermeister Wolfram Leibe endet damit ein unerfreuliches Kapitel. Er räumte ein, dass er aus Teilen der Bürgerschaft “Vorwürfe ohne Ende” bekomme. Aber gemeinsam mit Herbert Müller unternehme er alles, was möglich sei, “um zu retten, was noch zu retten ist”. Einen letzten Satz zum Thema konnte er sich deshalb nicht verkneifen: “Das Grundproblem war, dass wir 2013 einen Generalintendanten mit Schwerpunkt Management ausgeschrieben haben und für diese Tätigkeit einen Künstler verpflichtet haben.” Diese Entscheidung hatte der Stadtrat getroffen, nicht der Stadtvorstand oder die Verwaltung. Eine politische Bewertung zum neuen Vertrag für Sibelius unabhängig von der juristischen Komponente wollte Leibe nicht abgeben. “Politische Entscheidungen sind Aufgabe des Stadtrates”, sagt er nur. (rl)