Ja zur Straßenverbesserung, nein zu hohen Anliegerkosten

TRIER. Mit einer Einwohnerversammlung wollte der Kürenzer Ortsbeirat die Bewohner und Eigentümer des Wohnbereichs ‟Im Avelertal Ost‟ und ‟Baltzstraße‟ über die Entwicklung der kommenden Jahre informieren. In seinem Einladungsschreiben hatte Ortsvorsteher Bernd Michels deutlich gemacht, dass die Verkehrssituation vor Ort im Zusammenhang mit der Verpachtung der ehemaligen Staatlichen Weinbaudomäne an das DRK Bernkastel-Wittlich zunehmen wird. Was das für die Straße und die Anlieger möglicherweise bedeuten kann, sollte dieser Abend verdeutlichen. Um es vorwegzunehmen: Dem Ortsvorsteher und dem Ortsgemeinderat wehte an diesem Abend ein kalter Hauch ins Gesicht.

Von Rolf Lorig

Gut gedacht ist noch lange nicht gut gemacht. Diese Binsenweisheit bewahrheitete sich am Dienstagabend einmal mehr im Seminarraum des Weingutes Avelsbach. Gut 50 Personen waren der Einladung zum Gespräch gefolgt, mehr als gedacht. Nachdem weitere Stühle aufgestellt worden waren, konnte der Abend beginnen. Gleich zu Beginn stellte Michels klar, dass es an diesem Abend keine Beschlüsse oder Festschreibungen geben werde, nur die Information solle im Vordergrund stehen. Mit Sicherheit war dem gewieften Kommunalpolitiker die Tragweite und die damit verbundene Sprengkraft des Themas bewusst. Denn in der Folge näherte sich der Ortsvorsteher äußerst behutsam dem Thema an. Dazu hatte er eine Reihe von Fotos mitgebracht, die das Naherholungsgebiet von seiner schönsten Seite zeigten. Doch statt einer beruhigenden Wirkung stauten sich bei den Zuhörern mehr und mehr Aggressionen auf. Aus murmelndem Unmut brach sich schließlich deutlich formuliertes Missfallen Bahn. Er solle endlich auf den Punkt kommen, lautete die Forderung. Was Bernd Michels dann auch tat. Zunächst berichtete er, dass Grundstückseigentümer auf den Ortsbeirat zugekommen seien mit der Bitte, ihre Grundstücke in Bauland umzuwandeln. Und dann kam der Ortsvorsteher auf den Kern der Sache: Immer wieder erhalte er wegen der Verkehrssituation Klagen von Anwohnern. Es gebe keine Bürgersteige und Beleuchtung, zudem sei die Straße durch ständig falsch geparkte Fahrzeuge zu schmal. Hinzu komme, dass die künftige Nutzung des Weingutes durch das DRK Bernkastel-Wittlich eine deutliche höhere Verkehrsbelastung mit sich bringen würde. All diese Probleme, so Michels, könnten nur beseitigt werden, wenn ein Ausbau der Straße erfolge. Dazu habe die Stadt für das Jahr 2018 bereits 245.000 Euro in ihre Planungen für den Haushalt eingestellt, weitere 480.000 Euro für das Jahr 2019.

Anwohner wünschen keine neue Straße

Und damit war schon der Siedepunkt erreicht. Obwohl der Ortsvorsteher immer wieder darauf hinwies, dass die haushalterische Maßnahme kein Baubeschluss sei, ging es von diesem Moment an hoch her. Ein Einwand war, dass alleine von dem städtischen Haushaltsansatz keine Straße gebaut werden könne. Was also bedeute, dass die Anlieger an den Kosten zu beteiligen wären. Da man aber keine neue Straße wünsche, müssten die Kommunalpolitiker in erster Linie die Interessen der Bürger vertreten. Den Einwand von Bernd Michels, dass das DRK als Wirtschaftsbetrieb ebenfalls Anlieger sei und ein Recht auf eine gute Erreichbarkeit des Weingutes habe, wollten die erbosten Bürger so nicht gelten lassen. Darüber hätte man vor den Pachtverhandlungen sprechen müssen, es könne nicht sein, dass wegen der Interessen eines einzelnen Unternehmens rund 300 Bürger nun die Zeche zahlen müssten. Und wenn überhaupt, dann sollten neue Wege gesucht werden, wie das Weingut erreicht werden könne. Ein Vorschlag brachte eine Zufahrt über den Weidengraben, ein anderer eine Straße durch das Naturschutzgebiet ins Spiel.

In dem Moment, an dem die Wogen am höchsten schlugen, schaffte es Hubert Friedrich wieder etwas mehr Sachlichkeit ins Spiel zu bringen. Der Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Mosel (DLR) meldete sich als Anwohner zu Wort, da das DLR Eigentümer des Weingutes ist. In einer ruhig vorgetragenen Analyse stellte er fest, dass sich hier mehrere Planungsvorgänge überlagern. Der erste Punkt betreffe die Situation der Bewohner ‟Im Avelertal‟. Die Veränderung des Baugebietes obliege dem Stadtrat und der Verwaltung. Wenn eine Straße neu gebaut werden wolle, sei dazu erst ein Bebauungsplan erforderlich. In das damit verbundene Verfahren seien die Bürger mit eingebunden. Die letzte Entscheidung liege aber beim Stadtrat. Am Ende des Verfahrens stehe fest, wie die Straße nun gebaut werde. Zur konkreten Situation des Weingutes Avelsbach stellte Friedrich fest, dass es bereits seit 1998 bei der Stadtverwaltung konkrete Pläne für einen Ausbau der Straße gebe und die Situation mitnichten der aktuellen Entwicklung beim Weingut zugerechnet werden könne. Mit Blick auf die Wegesituation stellte Friedrich weiter fest, dass es sich hier um ein landwirtschaftliches Anwesen handle, dessen Bewohner im Außenbereich Sonderrechte genießen. So wie die Nutzung von landwirtschaftlichen Wegen. Und um solche handele es sich nach wie vor bei den dortigen Straßen.

Zur Baltzsiedlung stellte Friedrich fest, dass diese auch für Rettungsfahrzeuge aller Art erreichbar sein müsse. Deshalb sei es völlig normal hier einen Planungsprozess einzuleiten, an dem sich selbstverständlich alle Bürger beteiligen könnten.

Mit seiner nüchternen Analyse hatte der Behördenleiter wohl etwas Dampf aus der Diskussion nehmen können, von einem harmonischen und konstruktiven Miteinander kann aber noch lange keine Rede sein. Am Ende der über einstündigen Veranstaltung war sich Ortsvorsteher Bernd Michels sicher, dass die Diskussionen die politische Arbeit weiter begleiten werden. Sein Stellvertreter Stefan Wilhelm wagte den Versuch einer Versöhnung: Man habe an diesem Abend viel gehört. Für das Gremium sei deutlich geworden, dass man auch ernsthaft über Alternativen nachdenken müsse, um den Interessen aller gerecht werden zu können.