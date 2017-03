Jahreskonzert des AMG-Orchesters

TRIER. Am Freitag kommender Woche, 17. März, 19.30 Uhr, findet in der Aula des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) das diesjährige Konzert des AMG-Orchesters statt. Auf dem Programm stehen unter anderem die ersten beiden Sätze der ersten Sinfonie von Rimsky-Korsakow, Tschaikowskis Blumenwalzer aus der Nussknacker-Suite, die Overtüre von Hänsel und Gretel von Humperdinck sowie die Havanaise von Saint-Saëns. Als Solistinnen präsentiert das circa 90-köpfige Orchester unter der Leitung von Uli Krupp die Schülerinnen Kirstin Roos und Susanne Dewald an der Violine sowie Carolin Welter an der Posaune. Der Eintritt ist frei. (tr)



