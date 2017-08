TRIER. Unter dem Motto “Familien im Bilde” laden das städtische Jugendamt und das Netzwerk Familienbildung, am Dienstag, 5. September, ab 14 Uhr, zur zweiten Jahrestagung für Familienbildung im Bürgerhaus Trier-Nord ein. Ziel ist, netzwerkorientierte Angebote niedrigschwellig und frühzeitig in den Familien zu verankern und so zu gestalten, dass sie sich am Bedarf von Kindern, Jugendlichen und Eltern orientieren. Hierdurch sollen die Bildungschancen von Kindern von Anfang an verbessert und Eltern in ihrer Erziehungsrolle frühzeitig unterstützt werden. Interessenten für die Tagung können sich per E-Mail anmelden: elke.burchert@trier.de. (tr)



