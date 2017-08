Jam Session im Saarburger “Zum schwarzen Kopf”

SAARBURG. An diesem Sonntag, 13. August 2017, findet ab 15:30 Uhr die JASS – Jam Session Saarburg – in der Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg, Graf-Siegfried-Str. 23) statt. Als Besonderheit nimmt dieses Mal der Chor KLANGVOLK aus Könen unter Leitung von Thomas Rieff teil. Und man darf schon jetzt gespannt sein, in welchem musikalischen Spannungsverhältnis sich freie Improvisation und Chorarbeit begegnen werden.

Die Session findet bei gutem Wetter im Hof vor der Kulturkneipe, andernfalls in ihrem gemütlichen Gewölbekeller statt und dauert etwa 2,5 Stunden.

Der Eintritt ist frei, mit dem Kauf eines Buttons kann man die Arbeit des veranstaltenden Jazz-Club Trier e.V. aber gerne unterstützen. (tr)



Drucken