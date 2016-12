James Marsh neuer Regionsgeschäftsführer des DGB

TRIER. Auf der Sitzung des DGB-Bezirksvorstandes wurde der 46-jährige James Marsh von den Delegierten einstimmig zum Regionsgeschäftsführer Trier gewählt. Marsh arbeitete zuvor in der DGB Region Trier als Gewerkschaftssekretär. Marsh, selbst Mitglied der GEW, vertritt nun den Dachverband der Mitgliedsgewerkschaften in der Region für den DGB-Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Gewerkschaften zählen in der Region mehr als 28 000 Mitglieder. Der neue Geschäftsführer des DGB ist seit 2014 beim DGB beschäftigt.

Marsh äußerte sich erfreut über das Wahlergebnis: “Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgabenfelder und werde mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Menschen in der Region Trier einsetzen.” Marsh löst den bisherigen Regionsgeschäftsführer Christian Z. Schmitz ab, der zur IG Metall wechselte und seit dem 1. August Erster Bevollmächtigter der IG Metall Trier ist. (tr)