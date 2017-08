Japanisches Wochenende in Trier

TRIER. Seit zehn Jahren hat die Moselmetropole eine Städtepartnerschaft mit der japanischen Stadt Nagaoka. Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums besucht derzeit eine japanische Delegation Trier. Für Oberbürgermeister Wolfram Leibe gab es zudem noch eine besondere Ehre: Er durfte am Freitag im Beisein von Ratsmitgliedern und Gästen aus Hochschulen und Wirtschaft den japanischen Botschafter in Berlin, Seine Exzellenz Takeshi Yagi, im Großen Rathaussaal willkommen heißen.

Für Botschafter Takeshi Yagi war es nicht der erste Besuch der ältesten Stadt Deutschlands. Der liege schon etliche Jahre zurück, damals sei er noch ein ganz junger Diplomat und die Botschaft noch in Bonn gewesen, erinnerte er sich gegenüber Oberbürgermeister Leibe. Der OB wiederum musste an das erste Zusammentreffen der beiden Männer nicht so weit zurückdenken. Denn das fand im März während eines Berlin-Aufenthaltes des Stadtoberhauptes statt. Oberbürgermeister Leibe hegte die Hoffnung, dass dies nicht der letzte Besuch des japanischen Botschafters in Trier gewesen sei. Für ihn sei es eine große Freude und Ehre, zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder die Stadt Trier besuchen zu dürfen, schrieb Takeshi Yagi in das Goldene Buch der Stadt Trier. Er hoffe sehr, dass die Beziehungen zwischen Nagaoka und Trier sowie die zwischen Deutschland und Japan weiter vertieft werden mögen.

Einen Tag später konnte der OB gemeinsam mit Thomas Egger − er ist seit kurzem auch Dezernent für Internationale Zusammenarbeit − nun die Delegation aus der Partnerstadt Nagaoka ebenfalls im Rathaussaal willkommen heißen. Auf deutscher Seite wurde die Gruppe durch Johann Aubart, den Vorsitzenden der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, und auf japanischer Seite durch den stellvertretenden Bürgermeister Tatsunobu Soda sowie Ratspräsident Masashi Seki angeführt. Er sei dankbar für die erhaltene Gastfreundschaft, sagte Tatsunobu Soda und zeigte sich von den Zeugnissen des früheren römischen Reiches gebührend beeindruckt. Neben dem langen Atem der Geschichte habe man aber auch die Kultur der heutigen Menschen erlebt und auch die Erfrischungen mit Wein und Bier kennen und schätzen gelernt, meinte er lächelnd. Zusammen mit Masashi Seki freute er sich auf den Gegenbesuch des Trierer Stadtoberhauptes im Oktober. Dann wird Leibe ebenfalls in Begleitung einer Delegation, zu der auch Schüler der Porta-Nigra Schule gehören werden, reisen. Gemeinsam trugen sich die beiden Kommunalpolitiker zum Abschluss des Besuches ins Gästebuch der Stadt Trier ein. (rl)



