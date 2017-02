Jazz im ‟Schwarzen Kopf‟

SAARBURG. Am kommenden Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, gastiert in der Kulturkneipe ‟Zum Schwarzen Kopf‟ auf Einladung des Jazzclub Trier das Trierer Trio DREISPIELLOS. In der ungewöhnlichen Besetzung Gesang, Kontrabass und Gitarre machen sich die Protagonisten auf einen Streifzug durch unterschiedliche musikalische Genres und sorgen so für Unterhaltung auf hohem Niveau. Der Eintritt beträgt 8 Euro, Clubmitglieder frei. (tr)



