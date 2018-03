Jazz in der Kulturkneipe “Zum Schwarzen Kopf“

SAARBURG. Am kommenden Sonntag, 11. März, treffen sich wie jeden zweiten Sonntag im Monat die Musiker aus Saarburg und Umgebung zur “JASS – Jass Session Saarburg“ in der Kulturkneipe “Zum Schwarzen Kopf“ (Graf-Siegfried-Str. 23). Ausrichter ist der Jazzclub Trier.

Start ist um 15.30 Uhr und jeder, egal ob Musiker oder Zuschauer, ist herzlich willkommen, bei freiem Eintritt ein paar schöne Stunden bei guter und in jedem Falle improvisierter Musik zu verbringen. Außer Jazz wird man wie immer auch Blues und Rock/Pop zu hören bekommen.

Gitte’s kitchen hat ebenfalls geöffnet, so dass dem kleinen Hunger zwischendurch in köstlicher Weise abgeholfen werden kann.

Und das sind die kommenden Veranstaltungen: Sonntag, 18. März, 15.30 Uhr: Liedermacher-Nachmittag zur Feier des tags zuvor stattgefunden habenden St. Patrick’s Day. Patrick Ludwig und Thomas Simmer werden kritisch-humorvolle Lieder oft in Saarburger Platt darbieten, ergänzt um die in Trier sehr bekannte Liedermacher-Kapelle Dorle & Band. – Eintritt 5,00 / 8,00 Euro (*).

Am Sonntag, 25. März, gibt sich um 15.30 Uhr die Smooth Jazz-Band Winelight die Ehre. Das Sextett mit zwei Frontfrauen – Sängerin und Saxophonistin – hat bekannte Standards im Gepäck. Jazzclub-Vorsitzender Nils Thoma arbeitet noch an einem Begleitprogramm: “Wenn wir das in der Kürze der Zeit hinbekommen, gibt es passend zum Bandnamen auch eine Weinprobe geben.” Der Eintritt zu der Veranstaltung steht aber schon fest: 5,00 / 8,00 Euro (*).

(*) Mitglieder / Nicht-Mitglieder des veranstaltenden Jazz-Club Trier e.V. (tr)



