Jazz-Konzertsession im Miss Marple’s

TRIER. Zu einer Konzertsession lädt der Jazzclub Trier für Donnerstag, 22. Februar, 21 Uhr, ins Miss Marple (Karl-Marx-Str. 11) ein. Auf den Jam-Sessions ist jeder willkommen, dern ein Instrument halten und/oder singen kann, der Jazz mag und der gerne das Improvisieren lernen möchte, und zwar nicht nur zu seiner Lieblings-Play-Along, sondern mit Gleichgesinnten.

Im “Miss Marple’s” stehen ein E-Piano, ein Drum-Set, Mikros sowie Gitarren- und Bass-Amp bereit – unnötige Equipment-Schlepperei ist also nicht nötig. Wer zur Session kommt und sein(e) Lieblingsstücke(e) in Form von Noten mitbringt, kann sicher sein, dass er Mit-Musiker findet, die es für ihn/sie auch spielen (daran denken, dass es transponierende Instrumente gibt, also am besten die gewünschte Nummer in C-, Bb- und Eb-Transposition mitbringen!).

Ansonsten sollte man sowieso immer ein Real Book in der Tasche haben. Es ist dem Club wichtig zu erwähnen, dass die Sessions nicht der Selbstdarstellung einzelner dienen oder gar Konzertcharakter haben sollen, sondern ein Forum ist, das allen Jazzmusikern bereitsteht, um in relaxter Atmosphäre das zu tun, was alle am liebsten tun: nämlich Jazzmusik zu spielen (lernen). (tr)



